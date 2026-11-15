Bliss my Heart et Cliff Estatof ouvrent les concerts de Depeche Mode Experience à Rouen

Découvrez comment le duo Bliss my Heart et Cliff Estatof ouvre la tournée de The Depeche Mode Experience. Détails sur leur parcours, leurs singles récents et la date à Rouen.

Le duo Bliss my Heart, composé de la chanteuse Jen Wolf et du musicien Cliff Estatof, a été sélectionné pour assurer les premières parties de la tournée européenne de The Deche Mode Experience. Cette collaboration marque une étape majeure pour l'artiste normande et son partenaire, alors qu'ils s'apprêtent à partager la scène avec l'un des groupes les plus influents de la musique synthétique. Le premier engagement majeur de cette série de concerts aura lieu le dimanche 15 novembre 2026 au Zénith de Rouen, offrant au public local une opportunité unique de découvrir cet univers musical original.

Origines musicales et parcours professionnel

L'histoire de Bliss my Heart est étroitement liée aux racines normandes de Jen Wolf, qui a débuté son apprentissage musical en suivant des cours de guitare à l'Arcade et à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de sa ville. C'est lors d'un concert d'Indochine au Havre, lorsqu'elle avait onze ans, qu'elle a ressenti l'envie de créer ses propres projets artistiques. Son implication dans le milieu s'est ensuite concrétisée par des expériences concrètes : à dix-huit ans, elle gère le merchandising lors de divers concerts et travaille bénévolement pour le festival Rock dans tous ses États à Évreux, assurant notamment l'accueil des artistes.

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À vingt ans, Jen Wolf s'installe à Paris pour travailler comme assistante de communication dans les secteurs du rock et du metal. Bien qu'elle ait mis ses compositions de côté pendant cette période, elle continue de participer au merchandising dans de grandes salles comme le Stade de France et Bercy. En 2019, elle relance enfin son projet personnel avec la sortie de l'EP " Morning Star ", un disque de synthwave publié pendant la pandémie de Covid-19. Ce projet connaît un développement significatif en Amérique du Sud et au Mexique, malgré l'absence de concerts live à cette époque. Le projet est ensuite mis en pause entre 2022 et 2024.

Collaboration et succès international

La rencontre entre Jen Wolf et Cliff Estatof, originaire de Grenoble, change la dynamique de leur carrière respective. Ayant partagé des références musicales similaires, ils décident de collaborer et sortent ensemble le titre " Suffer Well " en janvier 2025. Enthousiasmée par le travail de Cliff, Jen Wolf lui propose d'intégrer son projet à part entière, donnant naissance au titre " Sinner Sinner " en juin 2025. Les retours sont extrêmement positifs, déclenchant une importante campagne de promotion en Allemagne, au Mexique et dans des médias prestigieux comme le magazine Rolling Stone.

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Le duo contacte ensuite le label américain Cleopatra Records, référence incontournable du dark wave. La réaction est immédiate : deux heures après leur demande, le label exprime son intérêt pour les signer. Cette signature aboutit à la publication du titre " Sugar Kapel " en janvier 2026. Suite à ce succès, le duo est sollicité pour ouvrir les concerts de The Depeche Mode Experience au Palais des Sports de Paris, puis au Silo à Marseille. Ces expériences sont décrites comme fabuleuses et bénéficient de retours très élogieux de la part du public et des organisateurs.

Expansion du répertoire et tournée européenne

En parallèle de ses collaborations, Jen Wolf travaille sur d'autres maquettes, notamment le single " Love Lies ". Ce projet attire l'attention de Frank Ferrer, le batteur de Guns N' Roses, avec qui elle enregistre le titre en mai à Paris, lors du passage du groupe dans la capitale. Le single reçoit à son tour des éloges, y compris dans la presse américaine. Ces multiples succès conduisent l'équipe de The Depeche Mode Experience à inviter Bliss my Heart à assurer les premières parties de l'intégralité de la tournée.

La programmation de la tournée prévoit que 50 % des concerts se déroulent en France, permettant à Cliff Estatof de jouer près de chez lui. Le concert au Zénith de Rouen le 15 novembre 2026 revêtira donc une saveur particulière pour le duo. Bliss my Heart, qui a assisté à de nombreux concerts de groupes majeurs dans sa jeunesse, compte désormais embarquer le public dans son propre univers musical. Les tarifs pour cet événement s'élèvent entre 40 et 55 euros, reflétant la qualité et l'attente suscitée par cette nouvelle étape dans la carrière du duo normand-français.