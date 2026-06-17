Bleus: l'histoire générationnelle de l'équipe de France de football par François Da Rocha Carneiro

Un ouvrage retrace l'histoire de l'équipe de France de football de 1904 à nos jours, analysant ses générations successives et son impact au-delà du sport.

L'historien eurois François Da Rocha Carneiro , originaire de l'Eure, vient de publier aux éditions du Détour un ouvrage ambitieux intitulé 'Bleus', qui retrace l'épopée de l'équipe de France de football depuis ses débuts en 1904 jusqu'à aujourd'hui.

Ce livre, fruit de longues années de recherche, nous plonge au cœur de l'histoire de cette sélection nationale qui a su conquérir le cœur des Français. Da Rocha Carneiro, qui a été élève au collège Claude-Monet d'Ézy puis au lycée Aristide-Briand d'Évreux, enseigne désormais au lycée Jean-Moulin de Roubaix. Il a soutenu sa thèse sur l'histoire du football en 2019 et publie régulièrement des articles et ouvrages sur ce thème.

Dans 'Bleus', il propose une lecture générationnelle de l'équipe de France, découpant son histoire en segments de dix à quinze ans, chaque génération ayant ses propres défis et ses propres héros. Le football, explique-t-il, dépasse largement le cadre sportif. C'est un laboratoire historique où se mêlent enjeux médiatiques, économiques et politiques. Da Rocha Carneiro souhaite rendre la parole universitaire accessible au plus grand nombre, en offrant une vision plus froide et contextualisée du sport roi.

Dans son livre, il revient sur des moments clés comme le premier match officiel de l'équipe de France en 1904 contre la Belgique, qui se solda par un match nul (3-3) au stade du Vivier d'Oie à Uccle. À l'époque, l'équipe de France était souvent représentée par un club unique, avant de s'ouvrir progressivement à des joueurs de différents clubs.

L'auteur met en lumière des figures emblématiques comme le gardien Pierre Chayriguès dans les années 1910, véritable star qui attirait les foules par son style et sa célèbre casquette. Da Rocha Carneiro aborde ensuite les années 1970, marquées par l'épopée de l'AS Saint-Étienne et l'arrivée de Michel Hidalgo comme sélectionneur. Hidalgo, jeune et dynamique, a su fédérer une nouvelle génération de joueurs, dont Michel Platini, qui allait devenir l'icône du football français.

Le livre analyse également l'évolution des attentes des supporters et des rituels d'avant-match, notamment la question de la Marseillaise. En 1996, lors de l'Euro en Angleterre, Jean-Marie Le Pen critique les joueurs pour ne pas chanter l'hymne national, mais l'historien rappelle que peu de joueurs le faisaient auparavant, et que ce débat est souvent déconnecté de la réalité. Les Bleus vivent la Marseillaise à leur manière, concentrés sur le poids du maillot et les attentes du public.

À travers ces récits, l'ouvrage montre comment le football a façonné l'identité nationale et comment les générations se succèdent, chacune apportant sa pierre à l'édifice de la légende bleue





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