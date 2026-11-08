Blessures : O'Gara et Fraser font le point après le choc Top 14

Ronan O'Gara et Gerard Fraser détaillent l'état de santé de leurs joueurs après la victoire 22-18 du Stade Rochelais. Point sur les absences clés pour le XV de France.

La victoire du Stade Rochelais face à l' Aviron Bayonnais, remportée sur le score de 22 à 18 au stade Marcel-Deflandre ce dimanche, a été assombrie par une longue liste de blessures. Les responsables techniques des deux clubs, Ronan O'Gara et Gerard Fraser, ont dû dresser un bilan précis de l'état de santé de leurs joueurs lors du coup d'envoi.

Bilans médicaux avant le coup d'envoi

Les forfaits avaient commencé bien avant même le début de la rencontre. Gerard Fraser, le manager de l'Aviron Bayonnais, a confirmé que l'absence d'Alexandre Fischer s'expliquait par un état de santé précaire. Le joueur basque n'avait pas bien récupéré d'un léger malaise, selon les dires du staff médical.

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Au sein de l'équipe basque, la situation est également préoccupante pour Guillaume Martocq. Le jeune joueur a subi un coup violent au niveau du genou durant le match. À ce stade, l'ampleur exacte de la lésion demeure incertaine et nécessite une évaluation médicale approfondie pour déterminer l'impact sur sa disponibilité future.

Préoccupations rochelaises et suivi des joueuses

De l'autre côté de la pelouse, Ronan O'Gara a partagé ses craintes concernant ses propres internationaux. Le manager du Stade Rochelais a souligné la gravité apparente de la blessure d'Upaleto Feao. La grimace de douleur visible sur le visage du joueur laisse présager une atteinte sérieuse à l'épaule, nécessitant probablement une imagerie médicale poussée.

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Thomas Lavault a connu un sort similaire, touché à l'épaule dès la dix-huitième minute de jeu. Trois minutes seulement après le début de la seconde période, le jeune attaquant a dû quitter le terrain, laissant planer un doute sur sa capacité à reprendre rapidement la compétition internationale.

La main de Semi Lagivala est placée sous surveillance étroite. L'arrière rochelais a subi une blessure antérieure dans cette zone, ce qui explique la prudence affichée par le staff technique. Cette vigilance s'inscrit dans une logique de prévention pour éviter une rechute qui pourrait compromettre sa participation aux échéances à venir.

Impact sur la sélection du XV de France

Les nouvelles concernant les joueurs du Stade Rochelais sélectionnés avec le XV de France sont particulièrement importantes. Oscar Jegou souffre de douleurs aux côtes, mais son moral reste intact. Il a été observé dans le vestiaire le soir du match, indiquant que sa condition physique globale n'est pas compromise par une détresse psychologique ou une fatigue excessive.

En revanche, la situation de Paul Boudehent est plus critique pour la suite de la préparation nationale. Le joueur a malheureusement subi une blessure au mollet qui le contraint à déclarer forfait. Cette blessure entraîne son absence immédiate pour le prochain match contre l'Afrique du Sud, une échéance cruciale pour la tournée des Bleus.

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Avenir incertain et perspectives

Ronan O'Gara a été transparent sur les limites de son pronostic concernant l'état de santé de Boudehent. Après la confirmation de cette blessure au mollet, le manager rochelais n'a pas pu fournir de visibilité supplémentaire sur le calendrier de retour du joueur. L'attente des résultats des examens médicaux est donc impérative pour la suite.

Ce match du Top 14 aura été marqué par une intensité physique élevée, caractéristique de la rivalité entre ces deux clubs. Alors que le Stade Rochelais célèbre sa victoire, l'accent se porte désormais sur la récupération et le suivi médical de ses cadres, dont la disponibilité pour les prochaines semaines reste à confirmer.