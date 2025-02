Blessure d'Erling Haaland : Alerte ou prémonition ?

Erling Haaland a quitté le terrain sur blessure lors du match de Manchester City contre Newcastle. Le timing de son départ suscite de l'inquiétude, à seulement quelques jours du match retour contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Un simple signal d'alerte ou le présage d'une blessure à long terme ? Erling Haaland a quitté le terrain sur blessure lors des dernières minutes du match de Manchester City contre Newcastle , samedi 15 février, à l'occasion de la 25e journée de la Premier League . Le score était déjà de 4-0 en faveur du club champion d'Angleterre, à quatre jours du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

À la 85e minute, l'attaquant norvégien de 24 ans a brusquement arrêté sa course alors qu'il était en pressing sur un défenseur adverse. Au sol, il a immédiatement examiné son genou, mais ses grimaces traduisaient une douleur intense. Au même moment, Pep Guardiola, inquiet, a plongé la tête entre ses mains. Debout après la fin du match, Erling Haaland s'est finalement relevé et a pu marcher sans boiter pour céder sa place et son brassard de capitaine (c'est la première fois qu'il le portait en Premier League). Il a également pu se mettre debout après le coup de sifflet final pour saluer le public de l'Etihad Stadium. Element rassurant concernant l'état de ses ligaments ? Avant ce coup dur, Erling Haaland venait de réussir une passe décisive de la tête pour James McAtee sur un corner (84e). Une cerise sur le gâteau après le triplé d'Omar Marmoush (19e, 24e, 33e), qui n'avait pas encore marqué avec Manchester City depuis son arrivée en janvier.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Erling Haaland Manchester City Newcastle Premier League Ligue Des Champions

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Erling Haaland prolonge son contrat avec Manchester City jusqu'en 2034Le buteur norvégien, auteur de 16 buts en 21 matchs cette saison, a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2034, mettant fin aux rumeurs le liant au Real Madrid. Haaland a officialisé sa décision dans une vidéo adressée à ses adversaires de Premier League, où il reconnaît que parfois ils préfèrent qu'il ne soit pas là.

Lire la suite »

Manchester City prolonge le contrat d'Erling Haaland jusqu'en 2034Manchester City a officialisé vendredi la prolongation de contrat d'Erling Haaland, le scellant avec le club anglais jusqu'en 2034. Ce nouvel accord représente une durée exceptionnelle dans le football moderne. Haaland, âgé de 24 ans, s'était initialement engagé jusqu'en 2027. Depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund en 2022, il a remporté deux titres de champion et a joué un rôle clé dans le triplé historique de 2023 (Champions League, championnat, coupe nationale).

Lire la suite »

Erling Haaland prolonge jusqu'en 2034 avec Manchester CityErling Haaland a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2034, mettant fin aux rumeurs de départ vers d'autres clubs européens comme le Real Madrid. L'attaquant norvégien a signé un contrat de neuf ans et demi avec un salaire estimé à 25 millions d'euros par an.

Lire la suite »

Les 10 dates marquantes de la carrière d'Erling HaalandPour son dernier match de poule, le LOSC recevait Feyenoord à Pierre-Mauroy. Les Dogues avaient impérativement besoin des trois points pour espérer terminer dans le Top 8 et ainsi, éviter les barrages de la C1. Une rencontre ô combien importante pour les Lillois qui réalisent une campagne européenne sensationnelle avec notamment des victoires références face au Real Madrid ou encore sur la pelouse de l'Atlético. Voici la réaction de Bruno Genesio après l'opposition face aux Hollandais.

Lire la suite »

Kylian Mbappé face à Erling Haaland: Le choc des titans en barrage de Ligue des championsLe tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a opposé le Real Madrid, champion d'Europe en titre, à Manchester City, vainqueur 2023. Ce choc des titans se déroulera à l'Etihad Stadium le 11 ou 12 février pour le match aller et le 18 ou 19 février à Santiago Bernabeu pour le match retour. Le Real Madrid, favori de ce duel, affrontera une équipe de Manchester City déterminée à se qualifier pour les 8èmes de finale.

Lire la suite »

Pour Thierry Henry, Kylian Mbappé a « plus de talent » qu'Erling HaalandSur le plateau de « CBS Sports », en marge du play-off aller de Ligue des champions remporté par le Real Madrid sur le terrain de Manchester City (3-2), Thierry Henry a assuré préférer Kylian Mbappé à Erling Haaland.

Lire la suite »