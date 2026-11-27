Le blender chauffant Moulinex Easy Soup est promu à 61,99 euros sur Amazon lors du Black Friday. Découvrez ses caractéristiques et son offre limitée.

Le blender chauffant Moulinex Easy Soup bénéficie d'une réduction significative de 52% sur la plateforme Amazon durant l'événement Black Friday. Ce modèle spécifique, initialement vendu 129,99 euros, est actuellement proposé à un prix attractif de 61,99 euros. Cette offre s'inscrit dans le cadre plus large des promotions mensuelles ciblant l' électroménager de cuisine.

Technologie de mixage et polyvalence culinaire

La conception de l'appareil Moulinex repose sur un bol en acier inoxydable d'une capacité de 1,2 litre. Cette contenance permet de préparer simultanément quatre portions de plats, optimisant ainsi le temps de préparation pour les familles. L'équipement intègre quatre lames destinées à mixer les ingrédients pour obtenir des textures variées.

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L'utilisateur peut choisir entre des soupes onctueuses ou des préparations conservant des morceaux selon le programme sélectionné. L'appareil dispose de cinq programmes automatiques distincts. La durée de fonctionnement de ces cycles varie entre 4 et 25 minutes. Ces fonctions couvrent également la réalisation de compotes et de smoothies sans nécessiter le changement d'appareil.

Fonctionnalités pratiques et retour utilisateur

L'interface de commande simplifie l'expérience utilisateur avec une activation en deux clics. Cette rapidité d'utilisation rend la prise en main immédiate dès la première préparation. Pour assurer le maintien de la température, la double paroi isole le bol. Cet isolement conserve la chaleur de la soupe pendant 40 minutes après la fin du programme.

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Cette fonctionnalité laisse le temps nécessaire pour dresser la table avant le service. Les consommateurs accordent une note de 4,5 sur 5 à cet appareil, basée sur l'analyse de 7 115 avis clients. La résistance aux odeurs du bol en acier inoxydable permet d'alterner entre recettes salées et sucrées sans transfert de saveurs.

Entretien, réparabilité et ergonomie

L'entretien quotidien est facilité par la fonction auto-nettoyage qui lave le bol après chaque usage. Cette caractéristique élimine la nécessité de frotter les lames manuellement. Le cordon électrique est amovible et se retire de la base pour un rangement aisément intégrable dans n'importe quelle cuisine.

Un guide de 30 recettes est fourni avec l'appareil pour varier les menus en hiver comme en été. La durabilité du produit est garantie par un gage de réparabilité de 15 ans. Ce service s'appuie sur un réseau mondial comptant 6 200 réparateurs agréés.

Contexte promotionnel et autres offres Black Friday

Cette remise s'inscrit dans une série de baisses de prix sur Amazon concernant divers articles domestiques. Parmi les autres appareils en réduction, on note l'airfryer Ninja Double Stack XL à 169,99 euros. D'autres produits comme la machine à café De'Longhi sont également promus à 329 euros.

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Les offres incluent également la cocotte Le Creuset Signature à 355,11 euros et le blender chauffant Moulinex à 74,98 euros. La batterie de cuisine Tefal 20 pièces est proposée à 119,99 euros. Ces promotions visent à accompagner les consommateurs durant la période estivale et les préparations estivales.