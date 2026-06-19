Blanc de Meudon : la poudre de craie qui cartonne contre la canicule

Face aux fortes chaleurs, le blanc de Meudon, une poudre de craie peu coûteuse, connaît un engouement soudain en France. Appliqué sur les vitres, il bloque jusqu'à 90 % du rayonnement solaire et permet de rafraîchir les intérieurs sans isolation. Particuliers et collectivités l'utilisent, entraînant des ruptures de stock dans les magasins de bricolage.

Le blanc de Meudon, cette poudre blanche à base de carbonate de calcium et d'argile, connaît un succès fulgurant en France face à la canicule.

Utilisé traditionnellement pour faire briller l'argenterie ou pour protéger les serres des maraîchers, il est aujourd'hui plébiscité par les particuliers et les collectivités pour recouvrir les vitres et réduire la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Simple à appliquer avec un pinceau, une éponge ou un rouleau, ce produit naturel bloque entre 80 et 90 % du rayonnement solaire, selon Pascal Lenormand, designer énergétique de l'entreprise Incub.

Il est particulièrement efficace sur les fenêtres de toit type Velux dépourvues de volets ou de filtres. Le prix attractif, environ 5 euros le kilo, en fait une solution économique face aux films solaires plus coûteux. La demande a explosé ces derniers jours, entraînant des ruptures de stock dans de nombreux magasins de bricolage, notamment chez Leroy Merlin en région parisienne.

Marion Denduyver, responsable énergie de la commune de Porte-de-Savoie près de Chambéry, a recouvert les fenêtres des écoles avec ce produit. Elle constate une nette différence de température au toucher derrière la vitre. Elle souligne la valeur pédagogique du geste, car il est inoffensif et peut être réalisé avec les enfants.

Cependant, elle regrette que les stocks soient épuisés au moment où la canicule frappe, et s'inquiète pour les salles de classe fermées tout le week-end. Pascal Lenormand partage cette inquiétude et recommande de faire des stocks de fraîcheur en empêchant la chaleur d'entrer le jour et en ventilant la nuit. Malgré son efficacité, le blanc de Meudon n'est pas une solution miracle.

Il ne remplace pas une isolation thermique adéquate, mais il offre une réponse rapide et peu coûteuse pour faire face aux pics de chaleur. Les vidéos tutoriels sur les réseaux sociaux ont contribué à sa popularité soudaine. Alors que les températures doivent rester élevées la semaine prochaine, nombreux sont ceux qui cherchent encore à se procurer cette poudre miracle. Les collectivités, comme celle de Porte-de-Savoie, multiplient les applications sur les bâtiments publics.

Le blanc de Meudon, simple et efficace, devient ainsi un outil de lutte contre la chaleur urbaine, rappelant que parfois les solutions les plus anciennes restent les plus pertinentes face aux défis climatiques





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