Blake Lively et Ryan Reynolds : le mystère du prénom Olin enfin dévoilé

Découvrez comment Blake Lively et Ryan Reynolds ont gardé secret le prénom de leur quatrième enfant Olin pendant seize mois, et les histoires derrière les prénoms de leurs quatre enfants.

Blake Lively et Ryan Reynolds forment l'un des couples les plus discrets d'Hollywood. Mariés depuis 2012, ils sont parents de quatre enfants : James, Inez, Betty et Olin .

Leur vie de famille est soigneusement protégée des projecteurs, mais ils partagent parfois des anecdotes touchantes. Le mystère entourant le prénom de leur dernier enfant, Olin, a particulièrement intrigué les fans pendant plus d'un an. Ce n'est qu'en mai 2024 que Ryan Reynolds a mentionné ce prénom lors d'une interview à New York, révélant ainsi le nom de son quatrième enfant seize mois après sa naissance. Olin, d'origine scandinave, signifie héritage ou transmission.

Ce choix s'inscrit dans la tradition familiale de prénoms originaux et significatifs. Leur aînée, James, née en 2014, porte un prénom généralement masculin. Ryan Reynolds a expliqué que ce nom rend hommage à son père décédé, James Reynolds. La naissance de James a eu lieu peu avant la mort de son grand-père, ce qui rend ce prénom particulièrement émouvant.

En 2016, leur deuxième fille Inez voit le jour. Son prénom, d'origine espagnole, signifie 'chaste' ou 'sainte', mais le couple n'a jamais officiellement commenté ce choix. En 2019, Blake Lively donne naissance à Betty, un prénom qui fait écho à la chanson 'Betty' de Taylor Swift, grande amie de la famille. Taylor Swift a d'ailleurs révélé ce nom dans sa chanson avant que les parents ne le confirment officiellement.

La révélation par Taylor Swift a créé un buzz médiatique, mais le couple a accueilli cette annonce avec humour. La vie de famille des Reynolds est marquée par une volonté de normalité. Ryan Reynolds a déclaré qu'ils évitent de tourner en même temps pour qu'un parent soit toujours présent. Ils vivent dans une propriété isolée à New York, loin de l'agitation hollywoodienne.

Récemment, des tensions avec Taylor Swift ont été évoquées, mais le couple reste discret sur ses relations. Le mystère demeure quant à un éventuel cinquième enfant, mais Ryan Reynolds a plaisanté en disant que ses enfants le surveillent déjà. Cette famille continue de fasciner par son équilibre entre célébrité et intimité. Les fans spéculent souvent sur les futures décisions du couple concernant leur vie privée, mais Blake et Ryan restent fermes sur leur désir de protéger leurs enfants.

Leur approche unique de la parentalité dans le monde du show-business inspire de nombreux admirateurs





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