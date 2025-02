Blagnac'te Paniğe Yol Açan Uyarı

Blagnac'te bir araçle ilgili bir uyarı, panik ve bir dizi önlem alınmasına neden oldu. Ancak, sonradan ortaya çıkan bilgiler, araçla ilgili endişelerin yersiz olduğunu gösterdi.

Blagnac 'te buçuk öğleden sonra yaşanan bir olayda büyük bir panik yarandı. Saat 14:30 civarında, güvenlik güçleri tarafından bir uyarı yayıldı: bir park yerinde üç kişiyle bir araba görüldü. Bu araç, yaklaşık 80 km uzaklıktaki Albi'deki bir uyuşturucu satış noktasının çevresindeki bir silahlı çatışma sırasında görülen bir araç olabilirdi. Hemen ardından Jean Moulin ve Les Prés adlı okullar kapatıldı, mağazalar kapatıldı ve sakinlerin evlerinde kalmaları istendi.

En uç iddialar, şehirde silahlı iki adamın dolaştığı söylentileri arasında dolaşmaya başladı. Güvenlik güçlerinin yoğun varlığı bu söylentileri besledi; Gendarmerie'nin gözetleme ve müdahale ekibi, suçla mücadele birimi üyeleri ve bölgesel müdahale polisi, helikopter desteğiyle sahada bulunuyordu. Belediye polisleri de olay yerine çağrıldı. Saat 15:45 civarında, yani uyarının verilmesinden bir saat sonra, uyarı kaldırıldı. Görülen araç, sonunda Albi'de belirlenen araçla aynı olmadı ve bölgede silahlı bir adamın dolaştığı bildirilmedi. Bir saat boyunca sakinler dehşet içinde yaşadı, ancak her şey daha çok korkudan ziyade bir panik yarattı. 'Bu olay, ilgili mahalle sakinleri ve sakinleri arasında büyük bir duygu yarattı. Bu duyguyu anlıyor ve paylaşıyorum. Güvenlik güçlerinin hızlı tepkilerini takdir ediyorum. Ayrıca, Polis Milli ile birlikte görev yapan belediye polislerimizin çalışmalarını takdir etmek istiyorum, tam bir işbirliği içinde çalıştılar. Dahası, bu tamamen asılsız söylentilerin kökenleri hakkında kendimi sorgulamaya itiyorum ve bu olayla ilgili bilgileri en kısa sürede toplamak için her şeyi yapacağım,' Belediye Başkanı Joseph Carles tepkisini paylaştı





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Panique Alerte Blagnac Rumeur Forces De L'ordre

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Élite 1 féminine : Blagnac doit regonfler son matelas, le Stade Toulousain sur ses gardesLes Blagnacaises ont vu leur avance fondre ces dernières semaines. La qualification reste l’objectif et un succès face à Grenoble, ce soir, serait en ce sens idéal. De leur côté, les Toulousaines vont tester leur solidité face au Stade Rennais.

Lire la suite »

Menace d'Explosion à Blagnac: Lycée Saint-Exupéry Mis en AlerteJeudi 16 janvier, un lycée à Blagnac a été mis en état d'alerte après une menace téléphonique d'explosion. Le proviseur a contacté les autorités et un protocole de sécurité a été déclenché. Les forces de l'ordre ont évalué la menace et l'ont jugée non sérieuse, évitant ainsi une évacuation. Une enquête a été ouverte pour menace de crime et divulgation de fausses informations.

Lire la suite »

Menace de bombe au lycée Saint-Exupéry de Blagnac : enquête ouverteUn appel téléphonique menaçant a été reçu jeudi 16 janvier au lycée Saint-Exupéry de Blagnac. Une voix 'plutôt jeune' a menacé de faire exploser l'établissement si on ne lui versait 140 000 euros dans les dix minutes suivantes.

Lire la suite »

Élite 1 féminine : en dominant Grenoble, Blagnac reprend de la hauteurLes Blagnacaises ont remporté un succès ô combien important face aux Grenobloises, ce samedi, dans la course à la qualification.

Lire la suite »

Football (National 3) : le FC Bassin d’Arcachon pas récompensé à BlagnacLes Sud-Girondins ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions et reviennent avec le nul (0-0)

Lire la suite »

Fédérale 1 : Blagnac met Grenade sous l’éteignoir dans le derby de l’ouestLes Blagnacais ont parfaitement maîtrisé leurs voisins grenadains qui n’ont pas eu la rigueur technique nécessaire pour tenir la dragée haute à la bande à Christophe Deylaud.

Lire la suite »