Profitez de la Black Week Nike avec des réductions exceptionnelles sur les baskets de running. Découvrez les offres sur Nike Revolution 8, Run Defy et Quest 7 jusqu'à 50% de remise.

La période de la Black Week offre aux sportifs et amateurs de sneakers une opportunité exceptionnelle d'équiper leur garde-robe avec les dernières innovations de la marque Nike. Le site officiel de Nike dévoile actuellement une sélection d'affaires particulièrement attractive sur sa gamme de baskets de running, permettant aux consommateurs de choisir des modèles à la fois performants et stylisés pour affronter les saisons à venir.

Offres Black Week Nike sur les modèles emblématiques

En plus des modèles dédiés à la course à pied, la marque propose des réductions significatives sur plusieurs silhouettes iconiques de sa catalogue. Le modèle Nike Air Max 90 est par exemple proposé à 89,99 euros, marquant une baisse de 60 euros par rapport à son prix habituel de 149,99 euros. Les amateurs de style urbain peuvent également saisir l'opportunité d'acquérir les Nike Air Force 1 07 SE pour 90,99 euros, au lieu de 129,99 euros, bénéficiant ainsi d'une remise directe.

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D'autres modèles phares voient leurs prix baisser de manière notable pour cette opération commerciale. Les Nike Air Max Plus VII passent de 199,99 euros à 99,99 euros, offrant une économie substantielle sur cette paire premium. La Nike Air Force 1 Low Retro est quant à elle disponible à 83,99 euros, contre 139,99 euros précédemment. Les passionnés de basketball trouveront aussi leur bonheur avec les Air Jordan Skyline Low LE à 79,99 euros, tandis que les Nike Pacific sont proposées à un prix très compétitif de 52,49 euros, au lieu de 74,99 euros.

Nike Revolution 8 Utility pour la course en extérieur

Pour les coureurs qui ne veulent pas être freinés par les intempéries, la Nike Revolution 8 Utility est une solution idéale présentée à 44,99 euros sur le site officiel de Nike. Ce prix représente une réduction importante par rapport à son tarif normal de 74,99 euros. Ces chaussures ont été spécifiquement conçues pour protéger les pieds pendant les sorties sous la bruine ou la pluie fine, grâce à une empeigne dotée d'une finition déperlante efficace contre les infiltrations.

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Cette paire permet de courir avec confort durant les saisons automnales et hivernales sans sacrifier l'esthétique. Leur design profilé et dynamique s'adapte aussi bien à la route qu'à un usage urbain quotidien. L'amorti est assuré par une semelle intermédiaire en mousse, tandis que la semelle extérieure All Terrain Compound garantit une adhérence fiable sur divers types de revêtements.

Nike Run Defy et Quest 7 pour différentes conditions

La gamme inclut également la Nike Run Defy, disponible à 47,99 euros au lieu de 59,99 euros, qui privilégie la respirabilité pour les courses par temps sec. Son empeigne en mesh offre une ventilation optimale, et sa semelle gaufrée en caoutchouc flexible assure une foulée souple et une bonne adhérence. Ce modèle convient parfaitement aux runs quotidiens comme aux balades urbaines, offrant polyvalence et légèreté.

Enfin, la Nike Quest 7 séduira ceux qui recherchent une alternative colorée, affichée à 55,99 euros au lieu de 79,99 euros pendant le Black Friday. Ce modèle présente un look énergique avec des accents vert vif sur une empeigne blanche, offrant un amorti réactif grâce à la mousse CushIon 3.0. Son avant-pied spacieux permet un étalement naturel du pied, et son mesh technique garantit légèreté et respirabilité pour une performance optimale.