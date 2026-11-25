Profitez de la Black Week pour acquérir le VTT Trek Supercaliber SL 9.7 à 3999,99 € au lieu de 4999,99 €. Une réduction de 1000 € sur ce modèle carbone tout-suspendu.

Le vélo tout-suspendu Trek Supercaliber SL 9.7 subit une baisse de prix significative de 1000 € dans le cadre de la Black Week organisée par le revendeur Alltricks. Ce modèle haut de gamme, autrefois coté près de 5000 euros, est désormais proposé à un prix de 3 999,99 €. Cette opération commerciale s'accompagne d'une remise immédiate de 20 %, permettant aux passionnés de cyclisme d'accéder à cette machine performante à un tarif exceptionnel.

Spécificités techniques du cadre OCLV SL

Le Trek Supercaliber SL 9.7 se distingue par son cadre en carbone OCLV Mountain Carbon SL, conçu pour offrir un équilibre optimal entre légèreté et rigidité. Cette architecture permet de préserver l'énergie lors de l'effort tout en assurant une réactivité maximale aux sollicitations du coureur. La suspension arrière IsoStrut, intégrée directement au cadre sans utiliser de pivot traditionnel, filtre efficacement les vibrations de la route ou du sentier.

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Ce système de suspension unique permet aux haubans de se fléchir naturellement pour absorber les chocs. Cette géométrie spécifique évite la création de pertes d'énergie lors des phases d'accélération ou de relance. Le vélo est équipé de pneus Maxxis Rekon Race tubeless de dimension 29x2,40 pouces, montés d'origine pour garantir une adhérence supérieure et une résistance aux crevaisons.

Équipement électronique et composants majeurs

L'équipement de ce VTT de compétition intègre une transmission Sram GX Eagle AXS sans fil à 12 vitesses. Ce groupe comprend un cassette de 10 à 52 dents, offrant un rapport de démultiplication très large pour gravir les pentes les plus raides. Le passage de vitesses est totalement électronique et sans fil, assurant des changements de braquet extrêmement rapides et précis, même en plein effort intensif.

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Le freinage est assuré par des modèles Sram Motive Bronze dotés de pistons hydrauliques à quatre éléments. Ces freins offrent une modulation précise de la force de freinage, essentielle pour la maîtrise technique dans les descentes rapides et les parcours techniques. L'amortissement avant est géré par une fourche RockShox SID avec une débattement de 110 millimètres, adaptée aux exigences des parcours cross-country modernes.

Révolution IsoStrut et selle télescopique

La technologie IsoStrut transforme la perception du vélo sur les longs parcours de montées. En empêchant le pompage de la suspension lors du pédalage, elle optimise chaque watt développé par le cycliste. Les 80 millimètres de suspension arrière filtrent les chocs sur les pierres et les racines sans provoquer de perte de traction ou d'énergie notable.

La position du coureur peut être ajustée instantanément grâce à une tige de selle télescopique Bontrager Line Dropper. Cet accessoire permet de passer de la position de pédalage en montée à la position de descente en quelques secondes. Cette souplesse d'ajustement améliore considérablement le confort et le contrôle du vélo sur des terrains accidentés.

Contraintes de la transmission AXS et coût final

La transmission GX Eagle AXS nécessite une recharge régulière de la batterie avant chaque sortie pour garantir un fonctionnement optimal. Les cyclistes doivent donc vérifier l'autonomie de l'équipement électronique pour éviter toute panne en cours de parcours. Malgré cette contrainte, le niveau d'équipement reste très rare pour un prix sous la barre des 4000 euros.

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Le prix final affiché de 3 999,99 € inclut l'ensemble de ces technologies de pointe, dont le carbone SL et la transmission sans fil. Cette offre représente une opportunité unique pour intégrer un vélo de haut niveau à un budget maîtrisé. Les tarifs mentionnés sont indicatifs et peuvent évoluer rapidement selon les stocks disponibles chez le distributeur.