Profitez du Black Friday pour acquérir la Xiaomi TV F Pro de 75 pouces à seulement 499 €. Un écran QLED 4K avec Fire TV à prix cassé chez Amazon.

La Xiaomi TV F Pro de 75 pouces est proposée à un prix exceptionnel de 499 € pendant l'événement Black Friday sur la plateforme Amazon. Cette offre représente une réduction de 17 % par rapport au prix initial de 599 €, permettant aux consommateurs d'acquérir un grand téléviseur 4K sans franchir la barre psychologique des 500 €. Ce modèle séduit particulièrement les utilisateurs à la recherche d'un écran large pour le divertissement familial, le cinéma à domicile ou les jeux vidéo.

Caractéristiques techniques et interface Fire TV

Le téléviseur Xiaomi TV F Pro est équipé d'une dalle QLED offrant une diagonale de 190 cm, soit 75 pouces, garantissant une expérience visuelle immersive. Il intègre l'interface connectée Fire TV, conçue par Amazon, qui donne un accès direct aux principales applications de streaming comme Netflix, Prime Video et Disney+. Le système est également compatible avec la recherche vocale Alexa et Apple AirPlay, facilitant l'intégration dans un écosystème numérique varié. Pour l'audio, la TV dispose d'une puissance native de 20 W, bien qu'une barre de son puisse être ajoutée pour améliorer les performances sonores.

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Points forts pour le cinéma et le streaming

Au-delà de son tarif attractif, la Xiaomi TV F Pro offre plusieurs fonctionnalités intéressantes pour les amateurs de contenu vidéo. Le mode Filmmaker optimise automatiquement les réglages de l'image pour une restitution fidèle lors des séances de cinéma à la maison. Le téléviseur prend en charge le format HDR10+ et dispose de trois entrées HDMI, dont une compatible eARC pour une connexion audio optimale. Ces caractéristiques techniques en font un appareil adapté à un usage familial polyvalent et connecté.

Limitations pour le gaming en 4K et 120 Hz

Cependant, cette offre comporte des contraintes importantes pour les joueurs exigeants. Bien que le téléviseur soit compatible avec les consoles de dernière génération, sa dalle est verrouillée à 60 Hz en résolution 4K. Xiaomi propose un mode Game Boost à 120 Hz, mais celui-ci ne fonctionne qu'en Full HD 1080p. Par conséquent, les utilisateurs souhaitant jouer en 4K à 120 images par seconde pourraient être déçus par les performances offertes par ce modèle spécifique.

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Disponibilité et contexte de l'offre commerciale

L'offre de la Xiaomi TV F Pro s'inscrit dans le cadre plus large des promotions du Black Friday sur Amazon. La plateforme propose également d'autres articles technologiques à prix réduits, comme le Fire TV Stick à 23,99 € ou la montre GPS Garmin Instinct E à 184,64 €. Ces promotions visent à attirer les consommateurs dès le début du mois de novembre, avec des sélections thématiques quotidiennes publiées par des experts en technologie indépendants.

Prix et conditions d'achat

Le prix de 499 € pour la Xiaomi TV F Pro de 75 pouces est une offre limitée dans le temps, correspondant à la période du Black Friday. Les consommateurs peuvent profiter de cette remise de 17 % en se rendant sur la boutique Amazon dédiée. Il est important de noter que les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer après la fin de l'événement promotionnel. Pour les utilisateurs cherchant spécifiquement des performances gaming en 4K à 120 Hz, il est recommandé d'explorer d'autres modèles plus haut de gamme.