Profitez des promotions Black Friday Shark sur les aspirateurs sans fil et les multi-styler. Découvrez les remises immédiates sur les modèles PowerDetect et FlexStyle.

Pendant la période du Black Friday, la marque Shark propose une série d'offres exceptionnelles sur ses appareils d'entretien de la maison et de soins personnels. Les clients peuvent désormais acquérir des technologies de pointe à des tarifs nettement inférieurs aux prix de vente habituels.

Le site officiel de l'entreprise met en avant plusieurs produits phares avec des remises substantielles. Cette opération s'adresse particulièrement aux consommateurs souhaitant moderniser leur équipement domestique sans compromettre leur budget familial.

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Les meilleures offres Shark disponibles

La marque Shark propose une sélection ciblée de produits au prix réduit. Le Multi-Styler et le Sèche-Cheveux FlexStyle sont affichés à 149 euros et 99 cents, une baisse notable par rapport à leur tarif normal de 199 euros et 99 cents. Le prix est réduit de plus de 50 euros pour cet accessoire polyvalent.

L'aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Speed est également inclus dans cette promotion. Il est proposé à 279 euros et 99 cents au lieu de 399 euros et 99 cents. Cette remise représente une économie significative pour l'acquisition d'un appareil performant.

Dans le domaine de la beauté, le Masque LED CryoGlow pour le contour des yeux passe de 349 euros et 99 cents à 229 euros et 99 cents. Le StainStriker, qui combine shampouineuse et détacheur, est quant à lui disponible à 149 euros et 99 cents au lieu de 229 euros et 99 cents.

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L'appareil de soin du visage hydrofacial à domicile complète cette offre avec un prix de 279 euros et 99 cents, contre 349 euros et 99 cents auparavant. Ces prix s'appliquent strictement sur le site officiel de la marque durant la période promotionnelle.

Aspirateurs Shark sans fil abordables

L'aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty est mis en vente à 279 euros et 99 cents. Ce modèle est conçu pour faciliter l'entretien ménager en limitant les tâches manuelles répétitives. Le prix de vente est inférieur de 120 euros à son tarif initial de 399 euros et 99 cents.

Cet appareil se vide automatiquement lorsqu'il est posé sur sa station. Cette fonctionnalité permet de ne vider le collecteur à poussière qu'une seule fois tous les 45 jours environ. Cette autonomie de maintenance est particulièrement appréciée des foyers occupés.

Pour les consommateurs aux budgets plus serrés, Shark propose le modèle Shark PowerLite. Il est affiché à 159 euros et 99 cents pendant le Black Friday, soit 40 euros de moins que son prix habituel de 199 euros et 99 cents. Il s'agit d'une option simple et efficace.

Cet appareil est capable d'aspirer sur tous les types de sols rencontrés dans un logement standard. Il offre une autonomie d'utilisation allant jusqu'à 40 minutes environ. Cette durée suffit généralement pour nettoyer des surfaces de taille moyenne.

Modèles haut de gamme à prix réduit

Le Shark PowerDetect Clean & Empty représente l'offre haut de gamme de la marque pour cet événement. Il est vendu à 349 euros et 99 cents au lieu de 499 euros et 99 cents sur le site officiel. La remise s'élève à 150 euros, ce qui le rend plus accessible.

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Cet appareil se vide automatiquement dès qu'il est replacé sur sa base de recharge. Cette technologie garantit un entretien hygiénique sans contact direct avec les débris aspirés. La praticité est donc au cœur de la conception de ce modèle spécifique.

En termes d'autonomie, le Shark PowerDetect Clean & Empty promet jusqu'à 70 minutes de fonctionnement continu. Cette durée prolongée permet de nettoyer de grandes surfaces en une seule charge de batterie complète.

La brosse de cet aspirateur est équipée de deux rouleaux distincts. Cette caractéristique technique vise à mieux déloger les saletés incrustées tout en améliorant l'aspiration globale. La performance est ainsi optimisée sur les différents revêtements de sol.

Perspectives et disponibilité des offres

Ces promotions constituent une opportunité pour équiper son domicile avec des technologies modernes. Les prix affichés reflètent une réduction directe sur les tarifs de liste habituels de la marque.

Les clients intéressés par ces appareils doivent consulter le site officiel pour valider la disponibilité. Les stocks peuvent être limités en raison de l'engouement typique de la période du Black Friday pour les marques reconnues.

L'acquisition de ces appareils permet de bénéficier d'une autonomie prolongée et de fonctions de vidage automatique. Ces caractéristiques transforment la corvée du ménage en une tâche plus rapide et moins fatigante pour les utilisateurs.