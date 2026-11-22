Profitez de -30% sur le parfum Idole de Lancome chez Sephora pendant le Black Friday. Code promo BF26PARF pour -5% supplementaires.

Sephora lance sa campagne commerciale dédiée au Black Friday en offrant une réduction immédiate de 30 % sur l'eau de parfum Idole de la maison Lancome, accessible directement sur son site de vente en ligne. Cette offre permet d'acquérir ce flacon emblématique à un tarif particulièrement compétitif, soulignant la stratégie agressive des détaillants pour capter l'attention des consommateurs avant même l'arrivée officielle de la journée de promotions. Lancome, grande maison française dont l'influence ne faiblit ni sur le territoire national ni à l'international, place ainsi ce produit au cœur de sa promotion saisonnière.

Origines et histoire de la maison Lancome

La marque Lancome doit son existence et son nom à Armand Petitjean, un parfumeur qui a fondé la société en 1935. L'identité visuelle et historique de l'entreprise est intimement liée au château de Lancosme, situé dans le département de l'Indre. Ce lieu sert de symbole chic et élégant, rappelant indirectement l' prestige associé à la place Vendôme à Paris, grâce notamment à l'accent circonflexe présent dans la graphie. Depuis son installation dans la célèbre rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, la marque a consolidé son statut de référence dans le luxe. En 1964, Lancome rejoint le groupe L'Oreal, une acquisition stratégique qui lui a fourni la dimension internationale et les ressources nécessaires pour développer sa présence mondiale.

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Composition florale et notes olfactives d'Idole

L'eau de parfum Idole se présente comme une ode à la femme contemporaine, visant à refléter une personnalité forte, déterminée et captivante, tout en restant parfaitement à l'aise dans le rythme de vie actuel. Pour composer cette fragrance envoûtante, Lancome s'appuie sur des ingrédients d'exception, notamment la rose centifolia et la rose pétale d'Isparta. Cette dernière est depuis plusieurs années déjà la rose sacrée et emblématique de la maison. La composition est ensuite enrichie par les parfums éclatants du jasmin Sambac et du Jasmin Grandiflora. L'ensemble repose sur une base de Chypre Blanc, rehaussée par la vanille de Madagascar, créant un sillage unique et mémorable.

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Conditions de l'offre et code promotionnel

Le produit est disponible en format eau de parfum, conditionné dans un flacon de 50 ml, et sera livré à votre domicile en quelques jours seulement. En plus de la réduction initiale de 30 %, Sephora propose une remise supplémentaire de 5 % sur le prix déjà remisé pour les produits sélectionnés. Les acheteurs doivent utiliser le code BF26PARF lors du paiement pour bénéficier de cet avantage cumulé. Cette offre s'applique spécifiquement sur une sélection de parfums qui sont déjà mis en avant sur la plateforme. L'opération vise à permettre aux clients de devenir l'idole qu'ils sont, en accédant à ce bijou olfactif à un prix réduit.