Black Friday Pro Breeze : déshumidificateurs et radiateur en promotion jusqu'au 6 décembre 2026

Pour le Black Friday, Pro Breeze propose des remises sur ses déshumidificateurs et son mini radiateur entre le 10 novembre et le 6 décembre 2026, avec le code Leparisien-12.

La marque Pro Breeze profite de son Black Friday pour proposer des remises sur plusieurs appareils destinés à améliorer le confort domestique. Entre le 10 novembre et le 6 décembre 2026, les clients qui souhaitent lutter contre l'humidité excessive ou faire monter la température de leur logement peuvent bénéficier de prix réduits. Ces offres sont accessibles grâce au code promo exclusif Leparisien-12, qui s'applique sur les modèles présentés dans cette sélection.

Le fabricant Pro Breeze met en avant trois produits : deux déshumidificateurs, l'un de 20 litres et l'autre de 12 litres, ainsi qu'un mini radiateur. Ces équipements s'adressent aussi bien aux personnes cherchant à assécher l'air d'une pièce qu'à celles souhaitant se chauffer ponctuellement, avec une attention portée à la consommation d'énergie.

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Déshumidificateurs Pro Breeze de 20 L et 12 L : prix et caractéristiques

Le déshumidificateur Pro Breeze de 20 L est proposé à 142,56 euros au lieu de 199,99 euros avec le code promo. Présenté comme économe en énergie, il dispose d'un mode dédié au séchage du linge et peut travailler jusqu'à atteindre un taux d'humidité cible défini par l'utilisateur.

Équipé d'un réservoir de 5,5 L, ce modèle peut traiter jusqu'à 20 L par jour. Il est présenté comme simple à déplacer, un point utile pour adapter son emplacement selon les pièces de la maison.

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Le déshumidificateur Pro Breeze de 12 L, quant à lui, s'adresse aux pièces de taille moyenne ou grande. Avec le code promo du Black Friday, son prix passe à 102,96 euros au lieu de 159,99 euros. Il embarque un réservoir de 1,8 L, un tuyau d'évacuation et des roulettes qui facilitent ses déplacements.

Ce second appareil peut fonctionner selon trois modes, Auto, Continu ou Nuit. Pro Breeze le décrit également comme particulièrement économe en énergie, ce qui en fait une option pour un usage prolongé.

Mini radiateur Pro Breeze : chauffage homogène et mode ECO

Le mini radiateur soufflant Pro Breeze est proposé à 39,44 euros après validation du code promo, contre 64,99 euros habituellement. Selon la présentation de l'offre, l'appareil peut également être associé à la mention du radiateur à bain d'huile Pro Breeze OmniWarm, dont le prix affiché est le même.

Doté de quatre modes de chauffage, ce mini radiateur peut produire rapidement une chaleur homogène grâce à sa capacité à osciller à 75 degrés. Il est également équipé d'un mode ECO destiné à réduire la consommation d'énergie.

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Comme les déshumidificateurs, ce radiateur est présenté comme simple à déplacer. Il peut être installé dans la pièce de votre choix en fonction de vos besoins de chauffage au quotidien.

Code promo Leparisien-12 et démarches pour profiter des offres

Pour bénéficier des prix du Black Friday Pro Breeze, il faut saisir le code promo exclusif Leparisien-12 après avoir sélectionné l'appareil souhaité. Les remises sont valables entre le 10 novembre et le 6 décembre 2026.

Chaque produit est accessible via un lien direct vers l'offre de la marque, ainsi que via une offre proposée sur Amazon. Les acheteurs peuvent ainsi comparer les conditions avant de finaliser leur commande, en gardant à l'esprit que le code promo doit être activé pour obtenir les prix mentionnés.