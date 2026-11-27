Découvrez les meilleures offres du Black Friday Petit Bateau avec 30 % de réduction sur les vêtements enfants et adultes. Stocks limités sur les pyjamas et doudounes.

La marque de confection française Petit Bateau a lancé son opération commerciale majeure pour la fin d'année en proposant une remise significative sur une vaste partie de son catalogue lors du Black Friday. Cette promotion s'applique spécifiquement à plus de 1 500 articles distincts, couvrant l'univers des bébés, des enfants et des femmes, avec une condition d'entrée simple pour en bénéficier.

Pour déclencher la réduction immédiate de 30 %, le consommateur doit impérativement ajouter au moins deux articles dans son panier. Cette offre s'étend sur des tailles variant de la naissance jusqu'à 12 ans, et s'étire jusqu'à 18 ans pour certaines pièces spécifiques, permettant ainsi aux familles de se procurer des vêtements adaptés à toute la fratrie simultanément.

Also read Momcozy M5 Smart Double : Promotions Black Friday et innovations

Composition des collections et articles phares

La sélection mise à profit lors de cet événement inclut une large diversité de textiles adaptés à la saison froide, tels que des doudounes mixtes en polyester doublées de micropolaire, des combipilotes en polyester avec doublure sherpa, ainsi que des pyjamas confectionnés en velours ou en molleton épais.

Les corps de métier en coton et les célèbres marinières restent au cœur de la stratégie, accompagnés par des sweatshirts à col camionneur à rayures qui constituent des valeurs sûres pour les consommateurs fidèles à la marque. Les matières nobles comme la laine et le velours côtelé complètent cette offre diversifiée pour répondre aux exigences thermiques de l'hiver.

Advertisement

Imprimés festifs et réductions ciblées

L'offre intègre intégralement les collections de Noël, mettant en avant des motifs saisonniers spécifiques incluant des sapins, des bonhommes de neige et des cœurs dorés pour habiller les enfants pendant les fêtes. Les vêtements déguisements, notamment les tenues de pompier ou de squelette, bénéficient également de la même réduction forfaitaire de 30 %.

Les prix affichés témoignent de ces baisses significatives : la doudoune mixte passe de 89 euros à 62,30 euros, le pyjama en molleton imprimé Noël est proposé dès 29,40 euros au lieu de 42 euros, et le sweatshirt à rayures descend de 55 euros à 38 euros.

Logistique et conditions d'achat

Pour optimiser l'expérience d'achat, les clients peuvent filtrer leurs recherches par taille, couleur, matière et catégorie afin de trouver rapidement les pièces adéquates. La livraison à domicile est gratuite dès lors que le montant total de la commande atteint 59 euros, avec un délai de traitement de 3 à 5 jours ouvrés standard.

Une option express en 24 heures via Chronopost est disponible pour les clients pressés, sous réserve d'une commande passée avant 11 heures. Les retours et les échanges en magasin sont gratuits, offrant une flexibilité totale aux acheteurs souhaitant ajuster leurs achats.