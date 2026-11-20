Profitez du Black Friday du 20 novembre chez Ninja pour économiser sur les Airfryers DualZone MAX, DoubleStack XL et Foodi Flex. Codes promo Black Friday et offres Black Friday disponibles jusqu'au 30 novembre pour vos achats Ninja.

Pour répondre aux besoins des foyers exigeants, la marque Ninja propose trois modèles phares d'airfryers à double zone : le DualZone MAX, le DoubleStack XL et le Foodi Flex, tous disponibles en promotion durant le Black Friday.

Offres Ninja Black Friday du 20 novembre

Le 20 novembre marque le lancement des meilleures offres Ninja pour le Black Friday, permettant de saisir des réductions significatives sur ses appareils de cuisson innovants. Le site officiel du fabricant propose un code promo valide jusqu'au 30 novembre, offrant une remise immédiate de 5 % sur l'ensemble du catalogue, hors exclusions, avec le code PARISIENSN10. Cette période est idéale pour équiper sa cuisine avec des appareils de haute qualité à des prix attractifs.

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En parallèle, une sélection d'autres produits Ninja est proposée avec des baisses de prix substantielles. La Machine à café Ninja AutoBarista passe de 799,99 euros à 599,99 euros, tandis que l'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 est disponible à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros. La Machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 descend à 169,99 euros au lieu de 229,99 euros, et le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle est proposé à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Capacité XXL et technologies DualZone

Les airfryers Ninja avec 2 zones de cuisson sont conçus pour gérer deux cuissons distinctes simultanément, avec des températures et des durées différentes, grâce à des capacités XXL adaptées aux familles nombreuses. Le modèle DualZone MAX embarque deux tiroirs indépendants de 4,75 litres chacun, totalisant 9,5 litres de capacité.

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Cet appareil peut cuire deux poulets de 2 kg simultanément ou préparer jusqu'à 2 kg de frites grâce à ses fonctions SYNC et MATCH. Ces dernières permettent de synchroniser la fin de cuisson des deux zones ou de dupliquer les réglages d'un tiroir à l'autre pour une simplicité d'utilisation optimale. Six modes sont disponibles : Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire au four, Déshydrater et Réchauffer.

La température grimpe jusqu'à 240 °C pour saisir rapidement les aliments ou redonner du croustillant aux produits surgelés. Ninja annonce une cuisson 75 % plus rapide qu'un four classique et une économie d'énergie de 75 % par rapport à un four traditionnel. Les utilisateurs apprécient la capacité généreuse et la praticité des deux tiroirs pour gérer simultanément viande et légumes. L'airfryer DualZone MAX est proposé à 148,99 euros au lieu de 229,99 euros sur le site Ninja.

Innovation verticale et thermosonde SmartCook

Le DoubleStack XL conserve les 9,5 litres de capacité tout en adoptant un format vertical qui libère de la place sur le plan de travail, avec deux tiroirs de 4,75 litres qui se superposent au lieu de s'aligner. Ce modèle intègre une thermosonde SmartCook qui mesure en temps réel la température à cœur des viandes et poissons pour éviter la surcuisson.

Six programmes couvrent les besoins du quotidien : Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire au four, Réchauffer et Déshydrater. Chaque tiroir se règle indépendamment en température et en durée. Les deux grilles fournies permettent même de cuire sur quatre niveaux simultanément en superposant les aliments. Le panneau de commande latéral facilite l'accès aux réglages sans encombrer la partie frontale.

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Les avis clients sur Amazon affichent 4,6 étoiles sur 5, avec des retours positifs sur la thermosonde et la gestion des cuissons superposées. L'air fryer DoubleStack XL est affiché à 249,99 euros contre 289,99 habituellement sur le Ninja. Les modèles Ninja Airfryers offrent une réponse concrète aux contraintes du quotidien pour nourrir jusqu'à 8 personnes avec efficacité.

Modularité et flexibilité du Foodi Flex

L'airfryer Foodi Flex mise sur la modularité avec sa cuve XXL de 10,4 litres, transformable en deux zones de cuisson indépendantes de 5,2 litres chacune grâce à un séparateur amovible en silicone. Retirez le séparateur et vous obtenez un immense tiroir capable d'accueillir un poulet entier bien dodu ou de très grandes quantités d'aliments.

Sept modes de cuisson sont programmés : Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire au four, Faire lever, Déshydrater et Réchauffer. La plage de température s'étend de 35 à 240 °C, ce qui autorise aussi bien la levée de pâte que la cuisson haute température. Deux résistances et deux ventilateurs assurent une circulation homogène de l'air chaud.

Les fonctions SYNC et MATCH coordonnent les fins de cuisson lorsque les deux zones sont activées. Les avis client soulignent la cuisson homogène et stable, ainsi que la flexibilité d'usage entre mode unique et mode double. L'airfryer Foodi Flex est en vente sur le site officiel Ninja au prix de 169,99 euros au lieu de 269,99. Ces offres Black Friday Ninja constituent une opportunité unique pour les amateurs de cuisine maison de s'équiper d'appareils performants.