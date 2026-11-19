Profitez d'une réduction de 51 € sur le four multifonction Ninja Combi lors du Black Friday. Découvrez les détails de l'offre, les caractéristiques du panier de 12,5 litres et les autres promotions Ninja disponibles.

Lors de la période festive du Black Friday, la marque Ninja propose une promotion ciblée sur son appareil phare, le modèle Ninja Combi 12-en-1. Cet électroménager polyvalent, qui remplace traditionnellement un four, un airfryer et un cuiseur vapeur, bénéficie d'une remise immédiate de 51 euros sur son tarif officiel. Le prix de vente passe ainsi de 279,99 euros à 228,99 euros sur le site dédié de la marque.

Détails de l'offre promotionnelle Ninja

Cette offre commerciale spécifique s'applique exclusivement via la boutique en ligne officielle de Ninja. Elle est accompagnée de plusieurs facilités pour l'acheteur, notamment la livraison gratuite à partir de 40 euros d'achat. L'expédition est assurée par Chronopost depuis la France, avec un délai de transit annoncé entre 2 et 4 jours ouvrés pour la réception du colis.

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Pour faciliter le budget des consommateurs, le paiement en trois fois sans frais via la solution Klarna est également disponible. Une fois l'achat finalisé, les clients doivent enregistrer leur appareil auprès de Ninja pour activer une garantie commerciale de deux ans, assurant ainsi une couverture longue durée contre les défauts de fabrication.

Technologie et fonctionnalités du Ninja Combi

Le Ninja Combi se distingue par sa capacité à intégrer 12 programmes de cuisson différents dans un seul boîtier. Il permet de cuire à la vapeur, frire sans huile, griller, mijoter, réchauffer ou encore préparer du riz, des pâtes et même du pain maison. Sa technologie HyperSteam combine vapeur haute température et circulation d'air pour accélérer significativement les processus de cuisson.

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Le fabricant annonce jusqu'à 50 % de temps gagné par rapport à un four traditionnel sur certaines préparations. Son panier de 12,5 litres est conçu pour accueillir des repas pour huit personnes. Il permet également de cuire trois préparations simultanément en 15 minutes, hors préchauffage, optimisant ainsi l'organisation culinaire quotidienne.

Panier et ergonomie de l'appareil

Dans la boîte, les utilisateurs retrouvent un panier Combi de 12,5 litres, un plateau de cuisson, une plaque adaptée aux préparations Air Fry ainsi qu'un livret de recettes pour guider les débuts. Le curseur SmartSwitch facilite la sélection intuitive des programmes, tandis que la porte vitrée permet de surveiller les aliments pendant la cuisson sans perdre de chaleur.

La maintenance est simplifiée car tous les accessoires passent au lave-vaisselle. Le Ninja Combi rassemble ainsi les fonctions de plusieurs équipements dans une seule machine et permet de libérer de l'espace dans la cuisine, répondant aux besoins des foyers cherchant à optimiser leurs surfaces de travail tout en diversifiant leurs menus.

Autres promotions Ninja sur le Black Friday

Outre le modèle phare, la marque propose plusieurs autres appareils en réduction significative. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex 10.4L, 7-en-1, est proposé à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. Le Machine à café Ninja AutoBarista bénéficie également d'une forte remise, passant de 799,99 euros à 599,99 euros.

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L'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 est disponible à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros. L'Air Fryer Ninja DoubleStack XL est quant à lui proposé à 179,99 euros au lieu de 289,99 euros. La Machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 pour glaces, sorbets et milkshakes maison est également en promo à 169,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Enfin, le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle est proposé à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros. Les clients peuvent également utiliser le code promo PARISIENSNI pour obtenir une remise immédiate de 5 % sur tout le site, hors exclusions, maximisant ainsi les économies réalisées durant cette période de soldes.