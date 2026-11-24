Du 24 au 29 novembre 2026, Morgan propose 20 euros offerts tous les 60 euros d'achat sur une large sélection de vêtements et d'accessoires pour femme.

Du 24 au 29 novembre 2026, l'enseigne Morgan organise son Black Friday et invite ses clientes à profiter de 20 euros offerts tous les 60 euros d'achat sur une vaste sélection d'articles. Spécialiste de la mode féminine, la marque propose des robes pour les fêtes de fin d'année, des jupes à porter avec des collants en hiver, des manteaux chauds, des pantalons confortables et des accessoires à offrir.

Pour découvrir les tenues les plus appréciées de la marque, Morgan met en avant son rayon consacré au top des ventes. Les offres sont accessibles sur le site officiel de l'enseigne, ainsi que dans ses magasins pour les achats effectués en boutique.

Also read Aspirateur-robot Dreame L50s Pro Ultra : 499 euros chez Boulanger pour le Black Friday 2026

Offres Black Friday Morgan : fonctionnement et avantages

L'opération Black Friday Morgan repose sur un avantage principal : 20 euros offerts pour chaque tranche de 60 euros d'achat, sur une large gamme d'articles. Cette mécanique s'applique pendant toute la durée de l'événement, fixée du 24 au 29 novembre 2026.

Morgan propose également des solutions de paiement en plusieurs échéances sur son site officiel, afin de répartir le montant de la commande et de mieux gérer son budget. La livraison est offerte dès 79 euros d'achat, un seuil qui s'ajoute à l'offre principale.

Advertisement

Le programme de fidélité de l'enseigne permet aussi de gagner des cœurs pour chaque euro dépensé. Les adhérents accumulent ces cœurs qu'ils achètent en ligne ou en magasin. Si un article ne convient pas, la cliente peut le retourner sans frais en boutique ou en point relais.

Manteau, pull et jean : les pièces phares de la sélection

Le manteau noir ceinturé Morgan figure parmi les pièces mises en avant pendant le Black Friday, au prix de 190 euros. Doté d'une fausse fourrure chaleureuse et d'une ceinture à la taille, ce modèle met la silhouette en valeur et convient aux tenues sobres et modernes de la saison.

Le pull ajouré à col rond de Morgan, disponible au coloris ivoire, est proposé à 55 euros. Selon la marque, ce modèle s'adapte à tous les types de silhouette et peut être associé à une jupe, avec des collants et des bottines.

Le jean bootcut Morgan, vendu à 65 euros, présente une teinte bleutée et une fermeture par zip et deux boutons légèrement dorés. Deux boutons du même style ornent les deux poches avant, tandis que deux poches plaquées complètent l'arrière du pantalon.

Advertisement

Robe tricot et bottes à talons Morgan pour les fêtes

La robe tricot courte Morgan, en vente à 85 euros, fait partie des modèles retenus pour les tenues hivernales et les fêtes. Ses boutons dorés en forme de cœur et sa coupe cintrée à l'effet 2-en-1 soulignent les courbes avec délicatesse, avec un rendu à la fois élégant et décontracté.

Les bottes à talons Morgan, proposées à 89 euros, sont pourvues de bouts pointus et de talons carrés de 10 cm. Leur fermeture zippée latérale facilite l'enfilage au quotidien, et les modèles sont disponibles en marron foncé, en noir ou en ivoire.

Pour compléter la garde-robe hivernale, Morgan associe ces pièces aux robes à manches longues de sa collection. Les amatrices de tenues de fêtes peuvent ainsi combiner une robe, un sac aux détails dorés et des bottes, le tout pendant la période du Black Friday, du 24 au 29 novembre 2026.