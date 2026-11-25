Profitez du Black Friday chez Momcozy pour acquérir le Pack Allaitement Nomade et le tire-lait Mobile Style M6 à seulement 195,30 euros. Une réduction exceptionnelle de plus de 80 euros grâce au code promo.

La marque Momcozy lance une offre promotionnelle majeure lors du Black Friday, ciblant directement les parents souhaitant moderniser leur routine d'allaitement. Le Pack Allaitement Nomade, qui intègre le tire-lait Mobile Style M6, voit son prix diminuer significativement sur le site officiel de la société. Cette réduction atteint plus de 80 euros sur le prix de vente initial, rendant cet équipement moderne beaucoup plus accessible financièrement pour les utilisateurs.

Pour obtenir cette remise immédiate, il est nécessaire d'utiliser le code promo BDBF30 lors du paiement en ligne. Cette action fait chuter le coût total du pack, incluant le dispositif et les accessoires, à 195,30 euros au lieu de 278,99 euros. Il s'agit d'une baisse de 30 pour cent sur le tarif affiché, confirmant l'attrait commercial de cette campagne promotionnelle saisonnière dirigée par Momcozy.

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Caractéristiques techniques du tire-lait Mobile Style M6

Le tire-lait Mobile Style M6 se distingue par son design sans tuyau, ce qui simplifie considérablement son utilisation et son transport au quotidien. Ce dispositif est conçu pour être porté facilement, offrant un confort optimal grâce à une conception ergonomique pensée pour les déplacements. Il permet de gagner du temps tout en améliorant le bien-être physiologique lors des séances d'expression du lait maternel.

L'appareil fonctionne grâce à un mode de succion naturel qui se veut plus doux et plus fluide pour stimuler la poitrine de la mère. Cette technologie vise à extraire complètement le lait sans causer de douleur, en assurant un débit efficace et régulier. La conception poussée des teterelles en contact avec la peau garantit une stimulation adéquate pour maximiser le rendement de chaque séance.

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Contenu du Pack Allaitement Nomade et réservoirs

Au-delà du seul tire-lait, le Pack Allaitement Nomade comprend 120 sacs de conservation du lait maternel, renforçant sa valeur globale. Les réservoirs de collecte sont fabriqués en matière Tritan transparente, offrant un aperçu immédiat du niveau de remplissage. Cette transparence facilite la gestion du stockage et permet aux parents de visualiser rapidement les quantités recueillies sans ouvrir le dispositif.

Le pack est livré avec une trousse de transport dédiée où peuvent glisser les deux tire-lait, leurs réservoirs respectifs et des sacs de conservation renforcés. Ces sacs sont conçus avec des extrémités robustes pour sécuriser le contenu lors des déplacements. Une fois en place, les deux collecteurs assurent une aspiration rapide, efficace et discrète, idéale pour les sorties ou les trajets professionnels.

Autonomie, recharge et modes de fonctionnement

La praticité de ce dispositif est également assurée par son système de recharge rapide. La batterie du tire-lait Mobile Style M6 se recharges en seulement 2,5 heures, garantissant une disponibilité constante. Une fonction de sécurité intégrée provoque un arrêt automatique après 30 minutes d'utilisation continue, protégeant ainsi la peau et assurant une utilisation maîtrisée.

L'appareil dispose de trois modes d'utilisation distincts pour s'adapter aux besoins changeants de l'allaitement. Ces modes permettent soit la stimulation, soit l'expression pure, soit un mix des deux techniques. Cette polyvalence maximise l'efficacité du rendement en ajustant la succion à la phase de lactation la plus appropriée à chaque instant.

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Conditions d'achat et information éditoriale

Cette offre est disponible exclusivement en commande sur le site officiel de Momcozy, comme indiqué par la presse spécialisée. Le contenu de cette promotion a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. Cette rédaction est indépendante de la rédaction principale de BFMTV.com, assurant une séparation claire entre le contenu informatif et les promotions commerciales.

Il convient de noter que les prix indiqués dans cette promotion sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur procède à un achat via les liens intégrés dans l'article. Cette transparence financière respecte les standards de la publicité en ligne tout en informant clairement le consommateur sur les conditions de la remise Black Friday.