Profitez du Black Friday chez Momcozy jusqu'au 30 novembre. Des remises allant jusqu'à 30% sur les tire-lait intelligents, babyphones et accessoires de puériculture sont disponibles sur le site officiel.

La marque spécialisée dans la puériculture Momcozy lance sa campagne promotionnelle annuelle pour le Black Friday. Cette offre exceptionnelle s'étend sur une période limitée, s'achevant définitivement le 30 novembre. Les consommateurs peuvent profiter de remises atteignant 30% sur une sélection spécifique de produits dédiés aux besoins des jeunes parents et des nourrissons.

Remises importantes sur les tire-lait connectés

Momcozy met à l'honneur sa gamme de tire-lait technologiques avec des prix fortement diminués pour cette période festive. Le modèle Momcozy M5 Smart, un appareil léger et maniable contrôlable via application, passe de 209,99 euros à 146,99 euros. Cette réduction permet aux utilisateurs de l'utiliser facilement au bureau ou en déplacement sans contrainte.

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Pour une expérience plus luxueuse, le tire-lait Momcozy Mobile Style est proposé à 181,99 euros au lieu de 259,99 euros. Il offre une grande autonomie et un design ergonomique pour les mères actives. Le Momcozy Wellness 1, qui intègre des fonctions de chaleur et de massage, est également réduit à 247,49 euros au lieu de 329,99 euros pour maximiser le confort maternel.

Le modèle compact Momcozy Air 1, conçu pour la discrétion et l'efficacité, est affiché à 319,99 euros au lieu de 399,99 euros. Ces équipements allient innovation technique et facilité d'utilisation pour soutenir les routines d'allaitement complexes et variées des familles modernes.

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Accessoires de surveillance et de soins au meilleur prix

Le babyphone intelligent Momcozy BM04 est proposé à 149,99 euros au lieu de 199,99 euros. Cet appareil détecte les pleurs et les mouvements du nourrisson pour offrir une tranquillité d'esprit optimale aux parents. Il s'agit d'un élément clé pour la surveillance de nuit et la sécurité quotidienne des enfants.

Le lave-biberon Momcozy KleanPal Pro bénéficie d'une réduction de 27%. Il simplifie considérablement l'hygiène des biberons grâce à son cycle de nettoyage automatique et efficace. Les parents peuvent ainsi gagner du temps tout en garantissant une stérilisation complète du matériel alimentaire.

Le chauffe-biberon Momcozy Nutri Smart est réduit de 20%. Sa fonction de maintien au chaud est idéale pour conserver la température idéale du lait. Le duo composé du chauffe-biberon Momcozy MW01 et de la glacière pour lait maternel Momcozy CM01 propose également une remise de 20% pour faciliter les sorties.

Porte-bébé ergonomique et opportunités de Noël

Le porte-bébé ergonomique Momcozy BC001 est soumis à une remise de 25%. Disponible en plusieurs coloris et matières, il assure le confort du parent et de l'enfant lors des déplacements. C'est un accessoire indispensable pour les familles nomades ou très actives.

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Ces promotions anticipées constituent une opportunité stratégique pour préparer les cadeaux de Noël. Les stocks sont limités sur le site officiel de Momcozy. Il est recommandé d'agir rapidement avant épuisement des réserves pour bénéficier des tarifs promotionnels indiqués.