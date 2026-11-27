Découvrez notre sélection de 15 ordinateurs portables économiques pour le Black Friday. Comparatifs des prix et promos chez Amazon, Boulanger et Cdiscount.

Le vendredi 27 novembre marque le début du Black Friday, une journée clé pour les achats numériques en France. Les géants du e-commerce et de la distribution, à savoir Amazon, Boulanger et Cdiscount, ont activé des remises significatives sur leurs gammes d'ordinateurs portables d'entrée de gamme. Cette offre s'adresse spécifiquement aux consommateurs recherchant des machines performantes sans engager de budgets élevés, profitant ainsi d'une fenêtre de tir idéale pour renouveler son matériel informatique à moindre coût.

Sélection rigoureuse des offres Black Friday

Notre analyse porte sur quinze modèles distincts, validés uniquement sur la base des fiches techniques fournies par les vendeurs et les fabricants. Aucun de ces appareils n'a été testé physiquement par nos rédacteurs, ce qui impose une vigilance accrue avant tout achat. Les remises affichées oscillent entre 21 % et 50 % par rapport aux prix de référence indiqués. Les meilleurs gains en euros absolus concernent le Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5 et le Dell 15 Core i5, chacun offrant une réduction de 400 euros. En pourcentage, la plus forte baisse touche également le Lenovo, avec une décote de 50 %.

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Diversité des architectures matérielles

Cette sélection couvre un large spectre technologique, incluant les systèmes Windows équipés de processeurs Intel, AMD ou Snapdragon, ainsi que les Chromebook. Le HP OmniBook 3 se distingue par son écran OLED de 16 pouces affichant une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, couplé à une puce Snapdragon X. Doté de 8 Go de mémoire LPDDR5x et d'un SSD de 256 Go, cet appareil pèse 1,7 kg. Boulanger reprend l'autonomie annoncée par HP, estimée à un jour et 19 heures. Cependant, l'absence de chargeur dans le colis et les limitations de compatibilité de Windows sur Arm pour certains logiciels restent des points de vigilance majeurs pour l'utilisateur final.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 (modèle 15AMN8) propose une configuration équilibrée avec un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Son écran IPS Full HD antireflet de 15,6 pouces assure une bonne lisibilité, tandis que sa robustesse est certifiée par la norme militaire MIL-STD-810H. Comme beaucoup d'autres modèles de cette offre, il est vendu sans chargeur, une pratique qui impacte directement le coût total d'acquisition. Sa légèreté de 1,62 kg et son support du Wi-Fi 6 en font un candidat sérieux pour la mobilité quotidienne.

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Performances et compatibilités logicielles

Le Dell 15 (DC15250) intègre un Intel Core i5-1334U, 8 Go de RAM et un SSD plus généreux de 512 Go. Son écran de 15,6 pouces inclut un pavé numérique, élément apprécié des travailleurs de bureau. Dell y ajoute un service de deux ans sur site après diagnostic à distance, une valeur ajoutée notable. Toutefois, les 8 Go de RAM limitent les capacités de multitâche sous Windows 11, un facteur à considérer selon les usages. De même, le Vivobook S14 repose sur une puce Snapdragon X 8 cœurs avec 8 Go de LPDDR5X, mais son châssis léger de 1,4 kg pour le modèle 14-hz0037nfx ne compense pas les inconvénients de l'architecture Arm pour certains jeux et logiciels.

Les alternatives à base d'Intel et d'AMD offrent des options différentes. Le Vivobook 15 (X1504MA) utilise un Intel Core 5 320 à 6 cœurs, tandis que le Dell 15 (D15265) mise sur un AMD Ryzen 5 130. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 (14IWC11) présente une ambiguïté sur la nature de son écran, annoncée comme OLED dans le titre mais IPS dans la description, nécessitant une vérification préalable. Ces nuances techniques soulignent l'importance de consulter attentivement les spécifications détaillées proposées par chaque vendeur pour éviter les mauvaises surprises lors de la réception du produit.

Impact immédiat et conseils d'achat

Les acheteurs potentiels doivent prendre en compte les non-inclusions de chargeurs, présentes sur la majorité des modèles cités, ce qui peut augmenter le coût indirect de l'achat. Les réductions vont de 400 euros pour les modèles Dell et Lenovo spécifiés à 50 euros via des codes promotionnels comme le 50D449 chez Cdiscount. Les délais de livraison et les politiques de retour varient selon les plateformes, nécessitant une lecture attentive des conditions générales de vente. Cette dynamique de prix bas constitue une opportunité limitée pour les étudiants et les professionnels cherchant à optimiser leurs dépenses informatiques dans un contexte économique exigeant.