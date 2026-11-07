Black Friday Maisons du Monde : remises immédiates sur les canapés et tapis le 7 novembre 2026

Maisons du Monde lance ses promotions Black Friday en avance. Découvrez les réductions de -50% sur les canapés, fauteuils et tapis dès le samedi 7 novembre 2026.

La marque Maisons du Monde a officiellement déclenché ses opérations commerciales pour le Black Friday, anticipant ainsi la date officielle du vendredi 27 novembre 2026. Au lieu d'attendre l'ultime journée de soldes, l'enseigne propose désormais des baisses de prix substantielles sur une large gamme de meubles et d'articles de décoration. Cette stratégie permet aux consommateurs de sécuriser leurs achats dès le samedi 7 novembre 2026, avec des remises atteignant 50 % sur une sélection spécifique de produits phares.

Offres Black Friday sur canapés et tables basses

Les réductions directes s'appliquent sur des articles d'ameublement essentiels pour le salon, offrant un rapport qualité-prix particulièrement attractif pour les foyers souhaitant rénover leur intérieur. Le canapé d'angle 3/4 places, initialement évalué à 1199 euros, est proposé à 599 euros 50 cents. Parallèlement, le canapé d'angle en velours côtelé voit son prix chuter de 699 euros à 349 euros 99 cents.

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Les autres meubles de séjour ne sont pas en reste, avec des tarifs très compétitifs. La table basse en bois passe de 399 euros à 199 euros 50 cents, tandis que la table basse noyer avec rangement descend de 331 euros 99 cents à 144 euros 99 cents. La table basse vintage en métal noir est également en promotion, passant de 129 euros 99 cents à 84 euros 99 cents. Pour les sols, le tapis géométrique de 160x230 cm est proposé à 102 euros 99 cents, contre 172 euros 95 cents auparavant. Le fauteuil en velours à motifs est réduit de 169 euros à 84 euros 50 cents.

Le fauteuil bouclettes écrues Squash

Le fauteuil bouclettes écrues Squash constitue une pièce maîtresse de la collection proposée par Maisons du Monde lors de cette opération. Ce modèle séduit par son design cocooning et son dossier arrondi qui épouse parfaitement la silhouette pour un confort optimal. Le choix du tissu bouclettes écrues, très tendance, allie élégance et modernité, tandis que les pieds en métal noir apportent une touche de contraste sophistiqué.

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Idéal tant pour un salon qu'une chambre à coucher, cet article bénéficie d'une remise de 50 % pendant le Black Friday. Le prix initial de 199 euros est ainsi divisé par deux, offrant une nouvelle version à 99 euros 50 cents. Cette réduction s'applique spécifiquement le samedi 7 novembre 2026, faisant de cet article l'un des meilleurs plans pour ameubler un espace de vie avec style et budget maîtrisé.

Le tapis tufté Moliceiros et le canapé Brooke

Le tapis en laine et coton tufté Moliceiros apporte une touche chaleureuse et colorée aux sols grâce à ses motifs géométriques agréables. Avec ses dimensions généreuses de 230 x 160 cm, il s'adapte à la plupart des espaces de vie pour habiller les pièces avec goût. Le prix de 299 euros pour ce tapis est réduit de moitié, le faisant passer à 149 euros 50 cents durant l'opération du samedi 7 novembre 2026.

Enfin, le canapé style scandinave Brooke propose un velours bleu élégant qui reflète la lumière, offrant 3 à 4 places assises avec un dossier capitonné et deux coussins assortis. Ses pieds en bois légèrement biseautés complètent harmonieusement le design. Initialement vendu 599 euros, ce canapé est désormais disponible à 299 euros 50 cents, permettant aux amateurs de design nordique de renouveler leur salon à moindre coût avant les fêtes de fin d'année.