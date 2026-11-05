Black Friday Maisons du Monde : Canapés et Déco en Forte Baisse

Maisons du Monde lance son Black Friday avec des réductions jusqu'à -50% sur les canapés, tables extensibles et miroirs. Découvrez les meilleures offres de décoration intérieure.

Maisons du Monde a officiellement lancé sa campagne promotionnelle Black Friday, anticipant ainsi la saison hivernale pour attirer les consommateurs intéressés par l'aménagement intérieur. Cette opération commerciale vise à permettre aux clients de moderniser leurs espaces de vie, tels que le salon, la salle à manger ou l'entrée, tout en maîtrisant leur budget grâce à des prix significativement réduits.

Offres Phares sur les Canapés et Mobilier

Le groupe propose une sélection variée de produits alliant fonctionnalité et esthétique contemporaine, incluant des canapés scandinaves, des tables extensibles et de grandes pièces murales. Parmi les articles mis en avant figurent plusieurs modèles phares bénéficiant de remises substantielles sur l'ensemble de la gamme meuble et décoration.

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Le canapé d'angle 3/4 places est particulièrement attractif avec un prix descendant à 599,50 euros contre 1199 euros initialement. De même, la banquette convertible 2 places passe de 1099,99 euros à 499,99 euros, offrant une solution pratique pour les petits espaces. Le fauteuil en velours à motifs voit également son tarif divisé par deux, passant de 169 euros à 84,50 euros.

Les amateurs de bois massif peuvent se tourner vers la table basse en bois, proposée à 199,50 euros au lieu de 399 euros. La table basse vintage en métal noir est disponible à 84,99 euros contre 129,99 euros, tandis que le modèle noyer avec rangement est affiché à 144,99 euros, soit moins de la moitié de son prix initial de 331,99 euros.

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Détails Techniques du Canapé Brooke Bleu Glacier

Le canapé Brooke 3/4 places bleu glacier représente un choix essentiel pour cette période de soldes, présentant un style scandinave épuré caractérisé par des pieds en bois massif et un revêtement en polyester de couleur bleu glacier. Ce modèle est conçu pour accueillir confortablement entre trois et quatre personnes simultanément.

Sa structure repose sur un cadre en pin massif, renforcé par des panneaux de particules et des fibres de bois afin de garantir une stabilité optimale dans le temps. Les coussins d'assise utilisent une mousse polyuréthane de densité 35 kg/m³, assurant un maintien ergonomique durable, complété par deux coussins déhoussables pour faciliter l'entretien quotidien.

Avec une réduction de 50 % appliquée spécifiquement pendant le Black Friday Maisons du Monde, le prix de cet article chute de 599 euros à 299,50 euros. Cette offre constitue un point d'entrée accessible pour acquérir un meuble de qualité supérieure sans compromettre le design moderne recherché par les propriétaires.

Le Miroir Cargo et la Table Extensible Bronx

Le grand miroir Cargo rectangulaire en acier noir, mesurant 125x180 cm, habille entièrement un mur grâce à ses dimensions XXL et son cadre en acier patiné noir comprenant cinq sections vitrées distinctes. Fabriqué à partir de panneaux de fibres de moyenne densité, de verre et d'aluminium, il peut être fixé verticalement ou horizontalement selon la configuration de la pièce.

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Ce miroir convient particulièrement aux pans complets situés face à une fenêtre, créant un effet de profondeur visuel inspiré des anciennes verrières d'atelier. La promotion actuelle fait passer son prix de 299 euros à 239,20 euros chez Maisons du Monde, le rendant plus accessible pour les projets de rénovation.

La table à manger Bronx extensible, mesurant L160/230 cm, séduit par son plateau en panneaux de fibres de moyenne densité plaqué chêne associé à des pieds en frêne massif. Grâce à son système d'extension intégré, elle passe de 160 à 230 cm de longueur, pouvant accueillir de six à dix convives lors de repas familiaux.

Le bois clair et la finition vernis nitrocellulosique transparent satiné créent une ambiance chaleureuse, tandis que le montage reste simple grâce aux outils fournis. Cette table coûte actuellement 319,20 euros au lieu de 399 euros sur le site, représentant une opportunité notable pour agrandir son espace de dining.