Black Friday Maisons du Monde 2026 : Remises jusqu'à -50 % sur les meubles

Découvrez les meilleures promotions Maisons du Monde pour le Black Friday 2026. Jusqu'à -50 % sur canapés, tables et déco. Offres en ligne et en magasin dès le 27 novembre.

Les fans de décoration et d'ameublement peuvent planifier leurs achats chez Maisons du Monde dès le Black Friday 2026. L'enseigne lance ses opérations de réductions le vendredi 27 novembre 2026, proposant des tarifs exceptionnellement bas sur l'ensemble de son catalogue disponible en ligne et en magasin physique.

Offres Black Friday Maisons du Monde

La marque propose des réductions atteignant jusqu'à -50 % sur une vaste sélection de produits pour ce moment fort du calendrier commercial. Ces prix exceptionnels permettent aux consommateurs d'acquérir des meubles de qualité tout en réalisant des économies significatives sur leur budget habitat.

Also read Amazon propose le Tineco Floor One S7 Stretch en promo Black Friday

Programme fidélité Ma Maison du Monde

L'adhésion gratuite et rapide au programme Ma Maison du Monde est recommandée avant toute transaction pour débloquer des avantages exclusifs tels que des remises supplémentaires et la livraison offerte selon le statut accumulé annuellement.

Advertisement

Sélection canapés et tables basse

Les acheteurs peuvent trouver des réductions allant de -50 % à -50 % sur des articles spécifiques comme le tapis géométrique 160x230 cm à 102,99 euros au lieu de 172,95 euros, le fauteuil en velours à motifs à 84,50 euros au lieu de 169 euros, ou encore la banquette convertible 2 places à 499,99 euros au lieu de 1099,99 euros.

Meubles Best Mobilier et déco Maisons du Monde

Des articles de marque Best Mobilier comme la table à manger ronde extensible Freya sont proposés à 599 euros au lieu de 799 euros pour une remise de 20 %, tandis que des pièces de décoration comme l'horloge Edvin bénéficient de 50 % de réduction pour 69,50 euros.