Découvrez les promotions Black Friday 2026 de Maisons du Monde. Miroir Pablo, chaises Luciano et canapé Cyrus : détails des réductions et choix de décoration.

Le mois de novembre marque le début des opérations promotionnelles majeures pour le secteur du mobilier et de la décoration. Chez Maisons du Monde, l'édition du Black Friday 2026 se concentre sur des pièces maîtresses conçues pour métamorphoser durablement les espaces de vie sans compromettre les finances des consommateurs. Cette campagne met en avant trois références spécifiques qui allient une esthétique soignée à des tarifs particulièrement accessibles, une combinaison stratégique qui rend ces offres très attractives pour les acheteurs attentifs.

Miroir Pablo : design asymétrique et réduction de 20%

Le grand miroir Pablo se distingue par sa silhouette asymétrique et ses dimensions généreuses, offrant une touche originale à la décoration intérieure. Avec 80 cm de largeur et 180 cm de hauteur, ce meuble peut habiller un mur vertical ou se poser directement au sol contre une paroi grâce à sa structure robuste en aluminium, verre et acier.

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Son cadre en acier noir bénéficie d'une finition époxy mate qui souligne délicatement les contours du verre. Malgré un poids de 12,9 kg, sa faible profondeur de 2,5 cm lui confère une allure visuelle légère. Ce contraste est particulièrement efficace dans les intérieurs aux teintes claires, où le miroir reflète la lumière naturelle pour créer une impression d'espace supplémentaire.

Idéal pour une entrée spacieuse, une chambre parentale ou un dressing, le miroir Pablo sert d'élément de décoration autonome. Durant le Black Friday 2026 de Maisons du Monde, le prix de ce miroir passe de 249 euros à 199,20 euros, représentant une réduction immédiate de 20 %.

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Lot de chaises Luciano : mélange cannage et tissu bouclette

Le lot de deux chaises Luciano combine le charme rétro du cannage avec la douceur contemporaine du tissu bouclette. Leur dossier en rotin apporte une note naturelle tandis que l'assise rembourrée en tissu vert kaki assure un confort optimal pendant les repas. Cette teinte s'harmonise aisément avec le bois clair, les matériaux bruts ou les couleurs neutres.

Les pieds en métal noir ajoutent une touche moderne à l'ensemble. Avec 48 cm de largeur et 78 cm de hauteur, ces chaises s'adaptent à différentes configurations de table, qu'elle soit en bois, verre ou céramique. Leur dossier ajouré renforce l'impression de légèreté dans la pièce.

Proposées par Best Mobilier sur la marketplace de Maisons du Monde, ces chaises permettent de renouveler l'ambiance du coin repas sans remplacer l'ensemble du mobilier. Pendant l'événement Black Friday 2026, le prix du lot de deux chaises Luciano baisse de 142 euros à 98 euros, soit une remise de 30 %.

Canapé d'angle Cyrus : multifonctionnalité et rangement intégré

Le canapé d'angle Cyrus allie confort et praticité, s'adaptant facilement aux salons de taille moyenne. Sa méridienne réversible permet de l'installer à gauche ou à droite selon la configuration de la pièce. Son revêtement en velours côtelé vert, composé à 100 % de polyester, apporte une chaleur visuelle et tactile à l'intérieur.

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Le confort est garanti par l'association d'une mousse polyuréthane de 50 kg/m³ et de ressorts ondulés pour un bon soutien. Ce modèle se transforme en lit d'appoint grâce à un tiroir coulissant dissimulé sous l'assise, offrant un couchage de 115 sur 190 cm pour accueillir un invité.

Un coffre situé sous la méridienne permet de ranger couvertures et oreillers, optimisant l'espace de stockage. Avec 192 cm de largeur et 85 cm de hauteur, il convient aux espaces relativement restreints. Pendant le Black Friday 2026 de Maisons du Monde, le prix du canapé Cyrus passe de 699 euros à 494 euros, offrant une économie de 165 euros et une réduction de 25 %.