Découvrez les 3 meilleures offres de mobilier chez Maisons du Monde pour le Black Friday 2026, incluant miroir et banc à -50%. Profitez de réductions immédiates.

Pendant l'événement du Black Friday 2026, l'enseigne Maisons du Monde propose des remises majeures atteignant 50 % sur une sélection de meubles et objets de décoration. Cette opportunité permet aux consommateurs de moderniser leur intérieur, que ce soit le salon, l'entrée ou la chambre, tout en maîtrisant strictement leurs dépenses.

Offres phares miroir et banc à moitié prix

Les trois produits mis en avant par la marque pour cette période de promotions incluent le grand miroir rectangulaire Matthew, le banc Gemma en tissu effet laine bouclée et le tapis tufté Moliceiros. Ces références allient esthétique contemporaine et fonctionnalité pratique, répondant ainsi aux attentes des acheteurs soucieux du design et du rapport qualité-prix lors du Black Friday 2026.

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Le miroir Matthew offre lumière et minimalisme

Le miroir Matthew se distingue par ses dimensions généreuses de 165 cm de hauteur sur 100 cm de largeur, insufflant lumière et profondeur visuelle à n'importe quelle pièce de la maison. Son cadre en aluminium noir présente des lignes minimalistes qui s'harmonisent parfaitement avec les intérieurs actels, tout en permettant un accrochage en format portrait ou paysage selon l'espace disponible.

Les clients soulignent la conformité du produit aux photos et la qualité de la finition au regard de son coût, notant un rendu sobre et efficace. Le prix de ce grand miroir est réduit à 119,50 euros, contre 239 euros hors promotion, soit une économie immédiate de 50 % pour les acheteurs durant le Black Friday 2026.

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Le banc Gemma allie confort et esthétique douce

Le banc Gemma propose une assise moelleuse recouverte d'un tissu blanc effet laine bouclée, reposant sur une structure robuste en bois de bouleau. Avec une longueur de 110,5 cm et une hauteur de 46,5 cm, ce meuble s'intègre naturellement comme bout de lit ou élément d'appoint dans une entrée, structurant l'espace sans encombrer la circulation.

Son poids de 13,2 kg facilite les déplacements pour adapter la configuration du salon selon les envies, tandis que son revêtement apporte du relief et une atmosphère chaleureuse. Commercialisé à 114,50 euros au lieu de 229 euros, le banc Gemma offre un excellent compromis entre fonctionnalité et confort tactile pour les amateurs de style cosy lors du Black Friday 2026.

Le tapis Moliceiros mêle artisanat et modernité

Le tapis Moliceiros, aux rayures multicolores, est tufté à la main en combinant laine et coton pour un rendu graphique moderne et un savoir-faire artisanal reconnu. Ses dimensions de 160 cm de large sur 230 cm de long couvrent efficacement les sols de salons ou de chambres, grâce à une densité élevée de 4 178 g/m² assurant durabilité et douceur sous les pieds.

La hauteur de poils de 1,4 cm facilite l'entretien avec un passage d'aspirateur en mode doux, tandis que la face en laine et le dos en coton recyclé témoignent d'une démarche éco-responsable. Pricé à 149,50 euros au lieu de 299 euros, ce tapis offre un impact visuel immédiat et réchauffe l'ambiance des pièces grâce à ses tons chauds.