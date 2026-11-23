Lidl propose des offres Black Friday sur le Mixer Cook'n'Mix, le Monsieur Cuisine Compact et une bouilloire. Profitez des remises limitées avant rupture de stock.

Lidl lance ses promotions Black Friday avec une sélection d'appareils électroménagers disponibles à prix cassés sur son site en ligne. Les clients peuvent désormais acquérir des petits appareils de cuisine performants avec des remises allant jusqu'à 50% sur plusieurs modèles phares. Cette opportunité commerciale vise à attirer les acheteurs désireux d'équiper leur foyer avec des produits innovants pour l'automne et l'hiver. La durée des offres est strictement limitée, ce qui impose une réaction rapide de la part des consommateurs pour ne pas manquer les meilleures affaires de la saison.

Le Mixer Cook'n'Mix à 34,99 euros

Le Mixer Cook'n'Mix est proposé à 34,99 euros au lieu de 44,99 euros, offrant ainsi une économie immédiate pour les utilisateurs. Cet appareil intègre six programmes distincts pour préparer soupes veloutées, compotes lisses ou smoothies avec une grande efficacité. Il dispose de deux lames robustes en acier inoxydable qui ne rouillent pas pour mixer rapidement les aliments. La fonction de maintien au chaud permet de servir les préparations directement sans attendre. Son volume utile de 1,6 litre est idéal pour les familles, et les touches tactiles facilitent grandement son utilisation quotidienne.

Also read Promo Black Friday Maisons du Monde : Table basse Stona à 159,20 euros

Bouilloire et Monsieur Cuisine Compact à prix attractifs

La bouilloire est proposée à 16,09 euros au lieu de 24,99 euros sur le site de Lidl pour les amateurs de boissons chaudes. Elle est équipée d'un filtre anti-calcaire amovible pour préserver la qualité de l'eau et garantir une consommation plus saine. Avec une capacité de 1,7 litre et un socle à 360 degrés, elle convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers pour une utilisation pratique. Le Monsieur Cuisine Compact est affiché à 199 euros au lieu de 249 euros pour les cuisiniers exigeants. Il inclut huit fonctions comme le mélange, le pétrissage et la cuisson à la vapeur avec l'accessoire vendu séparément. L'application associée propose plus de 400 recettes guidées étape par étape pour réussir tous vos plats.

Croque-monsieur et fer à repasser réduits

L'appareil à croque-monsieur est affiché à 17,59 euros au lieu de 21,99 euros chez Lidl pour préparer des paninis et des gaufres. Il comprend un revêtement antiadhésif de qualité pour éviter l'accroche alimentaire et faciliter le nettoyage des plaques. Les plaques interchangeables permettent de passer rapidement du mode sandwich au mode gaufrier selon vos envies. Le fer à repasser est présenté à 17,49 euros au lieu de 24,99 euros chez Lidl pour entretenir vos vêtements avec soin. Il dispose d'une semelle revêtue d'une couche de céramique pour glisser facilement sur tous les tissus sans les abîmer.

Advertisement

Performance et sécurité des appareils proposés

Le fer à repasser peut atteindre un débit vapeur de 40 g/min pour défroisser les vêtements épais et les plis rebelles efficacement. Il possède un système anti-gouttes pour éviter d'humidifier les vêtements lors du repassage horizontal ou vertical. La stabilité de l'appareil à croque-monsieur est assurée par ses pieds antidérapants qui empêchent tout déplacement durant l'utilisation. Il inclut un livret de dix recettes pour inspirer les utilisateurs lors de la préparation des repas. Ces caractéristiques techniques garantissent une expérience utilisateur optimale et sécurisée pour tous les foyers.

Disponibilité et conditions de l'offre

Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif par la rédaction de La Dépêche du Midi Shopping et peuvent évoluer rapidement sur le marché. Certains articles peuvent comporter des liens affiliés pour lesquels La Dépêche du Midi peut percevoir une commission en cas d'achat effectué. Il est impératif de vérifier la disponibilité des stocks en temps réel sur le site car les offres sont soumises à une rupture de stock possible. Les remises s'appliquent directement au panier et ne nécessitent pas de code promotionnel supplémentaire pour être activées.