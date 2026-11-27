Découvrez les prix barrés de la console Switch 2 et des jeux comme Zelda ou Mario Kart World chez Amazon, Fnac et Cdiscount. Profitez de -27%.

Le vendredi 27 novembre marque l'arrivée du Black Friday, une occasion idéale pour acquérir la Nintendo Switch 2 à des tarifs réduits. Les enseignes Amazon, Cdiscount, La Fnac et JoyBuy proposent des baisses significatives sur la console et ses accessoires. Nos experts ont sélectionné les meilleures affaires pour aider les consommateurs à économiser jusqu'à 27 % sur leurs achats.

Spécificités techniques de la console Switch 2

La Nintendo Switch 2 a reçu la note de 8 sur 10 lors de notre évaluation, saluant une montée en gamme nette grâce à son écran LCD de 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz. L'appareil intègre 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne, tout en supportant le HDR10 et le VRR. Cette version européenne dispose d'une batterie remplaçable de 5 172 mAh, proche des 5 220 mAh du modèle précédent. Les Joy-Con 2 sont désormais magnétiques et le pied ajustable a été renforcé. Attention, les anciennes cartes microSD ne sont plus compatibles ; il faut impérativement des cartes microSD Express pour fonctionner.

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Offres détaillées de packs et consoles seules

La plus forte économie en euros concerne la console seule chez Amazon à 70,99 €. En pourcentage, la remise maximale atteint -27 % sur le jeu Donkey Kong Bananza. Le pack Switch 2 avec Mario Kart World et trois mois d'abonnement Nintendo Switch Online est affiché à 499,99 €. Il inclut également le remake de Zelda sorti le 5 novembre, qui a vendu 5,2 millions d'exemplaires en quatre jours. Chez Cdiscount, ce même pack coûte 569,99 € au plus bas du mois écoulé. À l'achat séparé chez Amazon, la console à 429 € et le jeu à 51,49 € reviennent à 480,49 €.

La Fnac propose une offre similaire à 499,99 € avec l'abonnement inclus. Un achat séparé chez Amazon reviendrait à 494,99 €, soit 5 € de moins mais sans les trois mois de service. JoyBuy propose la version révisée pour l'Europe, dont le numéro de série commence par HLE. Nintendo a modifié la fixation de la batterie pour simplifier son remplacement, anticipant la réglementation européenne qui s'appliquera à partir du 18 février 2027. Les deux versions cohabitent encore en boutique, l'ancienne version ayant un code de série commençant par HAE.

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Performances et succès des jeux exclusifs

Mario Kart World demeure le jeu le plus vendu de la plateforme avec 16,48 millions d'exemplaires écoulés. Le titre mise sur des circuits ouverts et une distance d'affichage impressionnante pour un rendu propre jusqu'en 4K sur téléviseur. Le mode portable est plus gourmand, limitant l'autonomie à environ 4 heures lors de nos tests. Donkey Kong Bananza a surpassé les 5 millions d'exemplaires vendus dès l'été 2025, profitant de sa mécanique centrée sur la destruction du décor.

Pokémon Pokopia, sorti le 5 mars 2026 en exclusivité, a atteint les 2,2 millions d'exemplaires en une semaine. Développé par The Pokémon Company, Game Freak et Koei Tecmo, ce jeu propose un mode multijoueur en ligne pour reconstruire des biomes. Le joueur incarne un Metamorph chargé de faire revenir les créatures dans ces environnements. Cette expérience s'éloigne des RPG classiques de capture et de combat, privilégiant la construction et l'aménagement collaboratif.