Black Friday : Les Airfryers Ninja à 2 zones en promotion chez SharkNinja

Profitez des remises Black Friday Ninja avec le code PARISIENSN10. Découvrez les modèles DoubleStack XL et 7,6 L, compacts et performants pour cuisiner en hauteur.

Les appareils de cuisson de la marque Ninja font l'objet d'une sélection d'offres exceptionnelles cette période de soldes. La marque propose plusieurs modèles d'airfryers verticaux à double zone, conçus pour optimiser l'espace sur les plans de travail tout en permettant la préparation simultanée de multiples plats. Ces solutions compactes répondent aux besoins des cuisines parisiennes ou des foyers nombreuse, offrant une capacité généreuse sans encombrer l'environnement domestique.

Économies immédiates avec le code PARISIENSN10

Les consommateurs peuvent bénéficier de réductions substantielles grâce à une opération commerciale dédiée aux lecteurs. L'application du code promotionnel PARISIENSN10 offre une remise immédiate de 5 sur l'ensemble du site SharkNinja, hors exclusions. Cette astuce permet de finaliser les achats avec un prix final avantageux, transformant les offres initiales déjà attractives du Black Friday en opportunités irrésistibles pour l'achat d'électroménager haut de gamme.

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Le modèle XL pour grandes capacités de cuisson

L'Air Fryer Ninja Foodi Flex se distingue par sa capacité totale de 10,4 litres et ses sept fonctions intégrées. Cet appareil noir est proposé à 169,99 euros, en baisse de 100 euros par rapport à son prix initial de 269,99 euros. Ce format XXL répond aux besoins des familles nombreuses disposant d'un espace de stockage suffisant, tout en conservant les technologies de cuisson à air chaud rapides et saines typiques de la marque.

Des appareils compacts à zones empilées verticalement

Les airfryers verticaux de Ninja résolvent le problème d'encombrement horizontal en empilant les tiroirs les uns sur les autres sur une largeur de seulement 28 centimètres. Cette configuration ingénieuse libère de la place sur le plan de travail, un atout majeur pour les cuisines urbaines de petite superficie. Les deux bacs indépendants permettent de régler la température et le temps de cuisson séparément, assurant la simultanéité de plats aux textures différentes sans mélange des arômes.

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Le modèle DoubleStack XL pour huit personnes

L'Air Fryer Ninja DoubleStack XL propose une capacité totale de 9,5 litres répartie en deux tiroirs de 4,75 litres. Disponible au prix de 249,99 euros, soit 289,99 euros barré, il descend à 237,49 euros avec le code PARISIENSN10. Sa largeur de 28 centimètres permet de nourrir jusqu'à huit personnes. Les fonctions Sync et Match synchronisent les finitions de cuisson ou copient les réglages, tandis que les six modes, du frire sans huile à la déshydratation, offrent une polyvalence culinaire complète.

Le modèle 7,6 L sous-placard pour six personnes

L'Air Fryer Ninja DoubleStack 7,6 L se présente comme une version 25 plus compacte, mesurant 38,5 centimètres de hauteur. Avec une largeur identique de 28 centimètres, il s'insère facilement sous un placard. Vendu 159,99 euros au lieu de 229,99 euros, il atteint 151,99 euros avec la réduction. Chaque tiroir de 3,8 litres peut accueillir un poulet entier de 1,2 kg, suffisant pour six convives. Le nettoyage au lave-vaisselle et la fonction Sync garantissent praticité et gain de temps.

Autres produits phares en forte promotion

La sélection Black Friday inclut également d'autres appareils électroménagers de qualité supérieure chez SharkNinja. La machine à café Ninja AutoBarista est proposée à 599,99 euros, en baisse de 200 euros sur les 799,99 euros initiaux. La machine à glace Ninja CREAMi 7-en-1 descend à 169,99 euros depuis 229,99 euros. Enfin, le multi-styler Shark FlexStyle 5-en-1 est affiché à 179,99 euros, contre 249,99 euros, complétant ainsi l'offre d'électroménager cuisine et beauté de la saison.