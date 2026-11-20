Profitez du Black Friday pour acheter le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max à 409,99 euros sur Cdiscount. Découvrez les offres sur les modèles Redmi Note 15 Pro et Redmi Note 14.

Le retailer en ligne Cdiscount a lancé ses offres de促销 pour le Black Friday avec une promotion majeure sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max. Ce modèle, qui a fait ses débuts en septembre 2026, est désormais proposé au prix de 409,99 euros contre 449,99 euros précédemment. Cette réduction de 40 euros s'inscrit dans une stratégie visant à attirer les consommateurs à la recherche d'une autonomie exceptionnelle et de performances élevées sur un appareil mobile haut de gamme.

Autonomie record et écran AMOLED 1,5K

Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max se distingue principalement par sa capacité de batterie massive de 10 000 mAh. Le fabricant garantit jusqu'à trois jours d'autonomie pour les utilisateurs intensifs, ce qui représente un avantage compétitif majeur face à la concurrence. Cette endurance prolongée est complétée par une solution de recharge rapide HyperCharge de 100 W, permettant une récupération d'énergie très efficace via un chargeur compatible.

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L'expérience visuelle est assurée par un grand écran AMOLED de 6,83 pouces offrant une résolution 1,5K. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l'affichage garantit fluidité et précision pour le défilement des pages web et le visionnage de vidéos. La puissance de traitement est confiée au processeur Snapdragon 6 Gen 5, couplé à 8 Go de RAM pour une multitâche fluide. La connectivité 5G est également au rendez-vous pour une expérience internet sans latence.

Système photo polyvalent et capteurs avancés

Pour la photographie, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max intègre un capteur principal de 50 mégapixels équipé d'une stabilisation optique de l'image (OIS). Cette technologie aide à stabiliser les photos et les vidéos, même dans des conditions de faible luminosité. Un module ultra grand-angle de 8 mégapixels est disponible pour capturer des scènes panoramiques, tandis qu'une caméra avant de 32 mégapixels assure des selfies nets et détaillés.

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Cette configuration matérielle complète fait du Redmi Note 17 Pro Max un appareil tout-terrain capable de répondre aux besoins des créateurs de contenu et des professionnels. La promotion actuelle de 409,99 euros chez Cdiscount rend cet ensemble technologique particulièrement attractif pour les acheteurs qui souhaitent bénéficier d'une finition premium sans payer le prix fort lors de la période des fêtes.

Alternatives accessibles Redmi Note 15 Pro

Pour les consommateurs souhaitant un équilibre entre coût et performances, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro constitue une alternative solide. Vendu 334,99 euros sur Cdiscount, cet appareil propose un écran AMOLED de 6,83 pouces en résolution 1,5K avec 120 Hz, identique en qualité visuelle au modèle supérieur. Il est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra, assorti de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne.

L'autonomie du Redmi Note 15 Pro est gérée par une batterie de 6 500 mAh, accompagnée d'une charge rapide de 45 W. Sur le plan photographique, il se dote d'un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, surpassant en résolution le modèle Pro Max. La robustesse est renforcée par un verre Gorilla Glass Victus 2 pour la protection de l'écran et une certification IP68 assurant une résistance efficace à l'eau et à la poussière.

Entrée de gamme Redmi Note 14 5G

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G se positionne comme l'option la plus abordable de la gamme, proposée à 249,99 euros. Il arbore un écran AMOLED plus compact de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra et les 8 Go de RAM garantissent des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes et le multitâche léger.

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L'autonomie repose sur une batterie de 5 110 mAh rechargeable via la technologie 45 W. Le module photo principal affiche une résolution de 108 mégapixels avec stabilisation optique, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ces trois modèles, disponibles en quantité limitée sur Cdiscount, couvrent un spectre large de besoins et de budgets pour le Black Friday 2026.