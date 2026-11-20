Le rasoir Laifen P3 Pro bénéficie d'une réduction de 25% lors du Black Friday. Passant de 199,99 à 149,99 euros, il offre performance et design cubique.

Le rasoir électrique Laifen P3 Pro profite d'une promotion exclusive de 25% à l'occasion du Black Friday sur la plateforme Amazon. Le prix unitaire de l'appareil passe officiellement de 199,99 euros à 149,99 euros, permettant aux consommateurs d'économiser exactement 50 euros sur cet objet haut de gamme. Cette baisse de tarification s'inscrit dans les offres spécifiques du festival de ventes en ligne.

Caractéristiques techniques et design unique

Le dispositif Laifen P3 Pro se distingue par un design cubique atypique intégrant une fenêtre transparente sur le moteur. Cette ouverture permet d'observer le système mécanique en action, une esthétique directement inspirée des supercars de luxe. L'appareil est fabriqué à partir d'aluminium aérospatial avec une finition sablée de qualité Apple, alliant une douceur mate à une durabilité exceptionnelle. Il est disponible dans deux coloris au choix et peut être commandé sous format coffret cadeau pour Noël.

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Performance moteur et précision chirurgicale

Le moteur linéaire, conçu et breveté par Laifen, délivre 12 000 coupes par minute. Cette puissance permet un rasage efficace des barbes les plus denses en un seul passage. L'algorithme intelligent intégré analyse et s'adapte milliseconde par milliseconde à la densité de la barbe de l'utilisateur. La grille hypoallergénique, à très faible teneur en nickel, utilise une technologie néerlandaise avancée pour minimiser les risques d'irritation et d'allergie, offrant une liberté de mouvement totale même dans les zones difficiles d'accès.

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Autonomie flexible et usage universel

Le rasoir Laifen P3 Pro est étanche, permettant un rasage aussi bien humide que sec. Une charge complète offre jusqu'à 100 minutes d'utilisation continue. Grâce à la fonction de charge rapide, seulement 3 minutes de branchement suffisent pour obtenir jusqu'à 7 minutes d'autonomie supplémentaire. Cette flexibilité énergétique assure une disponibilité permanente de l'appareil pour le transport et l'usage quotidien.