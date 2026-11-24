Profitez d'une réduction de 50% sur le matelas Hybride Pro 2 Premium Fresh+ chez Litier Français. Prix de 399,50€ et même 327,59€ avec le code BLACKF18 pour un sommeil réparateur.

La campagne commerciale du Black Friday propose actuellement des remises exceptionnelles sur le site internet de Litier Français, une entreprise spécialisée dans la vente de literie en ligne. Cette opération commerciale vise spécifiquement à attirer les consommateurs souhaitant remplacer leur literie existante par des produits de meilleure qualité pour améliorer leur sommeil. L'offre phare de cette période met en avant un modèle de matelas hybride haut de gamme, mis à prix réduit pour une durée limitée.

Stratégie tarifaire et offre promotionnelle

Le matelas Hybride Pro 2 Premium Fresh+ bénéficie d'une remise immédiate de 50% sur son prix de vente habituel. Le tarif normal de ce produit commence à 799 euros, mais il est désormais affiché à partir de 399,50 euros grâce à cette promotion spéciale. Cette réduction substantielle s'applique sur des modèles d'une épaisseur de 28 centimètres, indiquant une structure robuste et durable. En appliquant le code promotionnel BLACKF18 lors du processus de commande, le prix final chute encore davantage jusqu'à atteindre 327,59 euros. Cette offre s'applique à plusieurs dimensions de matelas disponibles sur la plateforme, permettant à différents types d'acheteurs de trouver la taille qui leur convient. La réduction s'applique uniquement pour quelques jours encore, créant une urgence d'achat pour les consommateurs réactifs.

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Caractéristiques techniques du modèle hybride

Ce matelas hybride intègre une architecture complexe combinant ressorts et mousses pour assurer un confort optimal. Il dispose de 750 ressorts ensachés de type Sleep qui garantissent une fermeté constante et une longévité accrue. L'épaisseur supplémentaire est réalisée avec une couche de mousse Fresh viscogel, conçue pour offrir un accueil équilibré et frais. Les trois couches de mousse innovantes à l'intérieur du produit assurent un soutien ferme tout en épousant les courbes du corps. Ce modèle est adapté à toutes les morphologies et vise à soulager les douleurs dorsales au fil des nuits. Le tissu 3D de la housse matelassée est hypoallergénique et entièrement déhoussable pour un lavage en machine facile.

Le produit est labellisé OEKO-TEX Standard 100, ce qui certifie l'absence de substances nocives pour la santé. Cette certification renforce la crédibilité du produit face à une demande croissante pour des matériaux sûrs. Le matelas Hybride Pro 2 Premium Fresh+ représente une nouvelle version améliorée par rapport aux modèles précédents. Les mousses ont été rendues plus aérées pour une meilleure régulation thermique. Cette évolution technique répond aux besoins modernes de confort et de durabilité. Les acheteurs peuvent ainsi bénéficier d'une technologie de pointe à un prix nettement inférieur au marché.

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Conditions d'achat et services associés

Litier Français propose des facilités de paiement en plusieurs fois pour rendre l'achat plus accessible financièrement. La livraison est décrite comme assez rapide pour répondre aux attentes des clients pressés. Un service de reprise de l'ancienne literie est également disponible pour gagner du temps et de la place lors du changement. Cette option permet d'éliminer les anciens matelas sans contrainte logistique pour le client. L'entreprise insiste sur la qualité du service client qui accompagne chaque commande depuis le début. Ces services additionnels visent à simplifier l'expérience d'achat globale pour le consommateur final.

Les clients bénéficient de 100 nuits d'essai pour se faire leur propre avis sur le matelas acheté. Cette période d'essai permet de tester le confort sur le long terme dans des conditions réelles d'utilisation. Si le produit ne convient pas, le client peut retourner le matelas sans frais pendant cette période. Cette garantie réduit le risque d'achat en ligne et augmente la confiance dans la marque. Le prix réduit combine donc un avantage financier immédiat et une sécurité d'achat maximale. C'est une offre structurée pour maximiser la satisfaction client.

Contexte de la vente en ligne

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer selon les stocks disponibles. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsque des lecteurs procèdent à un achat via les liens intégrés dans l'article. Cette transparence est obligatoire pour informer les lecteurs sur les potentiels conflits d'intérêts. Le Black Friday reste une période clé pour les vendeurs en ligne de literie. La concurrence est féroce sur les prix, offrant des opportunités uniques aux consommateurs.