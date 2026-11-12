Black Friday le 27 novembre : trois catégories de produits à ne pas acheter

Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, mais jouets, vêtements d'hiver et coffrets de parfum sont souvent moins chers plus tard dans l'année.

Le Black Friday a lieu ce vendredi 27 novembre, et les promotions se multiplient dans de nombreuses catégories de produits. Cette période pousse souvent les consommateurs à acheter trop tôt leurs cadeaux de fin d'année. Pourtant, certaines catégories de produits affichent des réductions bien plus intéressantes quelques semaines plus tard.

Vous prévoyez d'acheter vos cadeaux de Noël ou de renouveler votre garde-robe hivernale pendant le Black Friday ? Ce n'est peut-être pas le meilleur calcul. Le Black Friday est intéressant pour certains articles, mais pas pour tous. Trois catégories de produits méritent d'être achetées plus tard, à des dates précises.

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Jouets de Noël : attendre la mi-décembre pour les classiques

Les jouets de Noël ne offrent pas toujours les meilleures remises pendant le Black Friday. Les enseignes dédiées aux jouets proposent parfois de meilleures réductions à la mi-décembre. Les distributeurs cherchent alors à écouler leurs stocks ou les jouets qui ont eu moins de succès.

La stratégie consiste donc à acheter les jouets les plus prisés dès le Black Friday, afin d'éviter la rupture de stock. Pour les puzzles, les livres et les autres jouets classiques, il vaut mieux patienter jusqu'à la mi-décembre. Ces produits bénéficient alors de ventes flash et de promotions exclusives juste avant Noël.

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Vêtements d'hiver : les soldes de janvier offrent les prix les plus bas

Les vêtements d'hiver se achètent au mieux pendant les soldes, et non pendant le Black Friday. Les soldes d'hiver commencent le 6 janvier 2027 dans la majorité des départements. C'est à cette période que les prix sont les plus intéressants pour un pull ou un manteau.

Au moment des soldes, les commerçants veulent vider leurs stocks de vêtements d'hiver. Pendant le Black Friday, ils disposent encore largement de temps avant d'écouler leurs collections. Au fil des semaines de soldes, la deuxième puis la troisième démarque apparaissent, avec des prix encore plus bas sur les collections d'hiver.

En janvier, les réductions seront donc plus intéressantes. Vous aurez ensuite tout le premier trimestre 2027 pour porter votre nouveau manteau.

Bijoux et coffrets de parfum : profiter des déstockages de fin d'année

Les bijoux et les coffrets de parfum restent parmi les cadeaux les plus offerts aux adultes. Ils peuvent faire l'objet de bonnes affaires pendant le Black Friday, mais les promotions les plus fortes arrivent souvent juste avant Noël. Les enseignes veulent alors se débarrasser de leurs coffrets et proposent des réductions plus importantes.

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Il est recommandé de comparer le prix du parfum seul avec celui du parfum en coffret. Parfois, l'écart est important, et il ne correspond qu'à un emballage plus élégant. Cette comparaison permet d'éviter de payer le packaging au prix fort.

Si le cadeau est destiné à vous-même, les meilleurs déstockages apparaissent souvent dès le lendemain de Noël, et se prolongent jusqu'aux soldes. C'est à ce moment que vous pourrez trouver votre parfum préféré à petit prix, ou une paire de boucles d'oreilles issue de la saison dernière.