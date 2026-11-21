Profitez d'une économie de 100 euros sur la machine à glaces Ninja CREAMi Scoop & Swell pendant le Black Friday. Découvrez les fonctionnalités et les programmes.

Pendant l'opération commerciale majeure du Black Friday, la marque Ninja propose une réduction significative sur son appareil phare, la machine à glaces à l'italienne Ninja CREAMi Scoop & Swirl 13-en-1. L'établissement commercialise cet outil de cuisine polyvalent à un prix de 249,99 euros, ce qui représente une baisse de 100 euros par rapport au tarif standard de 349,99 euros. Cette promotion s'applique directement sur le site officiel de la marque pour les consommateurs français. La livraison est offerte en France métropolitaine dès lors que le panier dépasse 40 euros d'achat, facilitant ainsi l'accès à ce produit haut de gamme. De plus, la politique de retour gratuite sous 30 jours offre une garantie supplémentaire aux acheteurs indécis.

Fonctionnalités et programmes polyvalents

La Ninja CREAMi Scoop & Swirl 13-en-1 se distingue par sa capacité à réaliser treize programmes différents avec un seul appareil. Six modes sont spécifiquement dédiés à la fabrication de crèmes glacées, de sorbets, de gelatos, de yaourts glacés et de milkshakes. Parallèlement, six autres fonctions permettent de préparer des glaces à l'italienne classiques. Un dispositif intitulé Mix-In Extra autorise l'incorporation de morceaux de biscuits, de bonbons ou d'autres garnitures variées pendant le cycle de préparation. Deux récipients d'une capacité de 480 ml munis de couvercles sont fournis avec l'appareil, accompagnés d'un livret de recettes pour inspirer les utilisateurs.

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Options adaptées aux régimes alimentaires

Cet appareil répond également aux exigences des consommateurs soucieux de leur santé et de leurs habitudes alimentaires. Le programme CREAMiFit permet de réaliser des recettes riches en protéines, contenant moins de sucre et moins de 150 kilocalories par portion de 120 millilitres, selon les indications de la marque. Les adeptes des régimes végétaux peuvent utiliser du lait végétal et choisir librement leurs ingrédients pour créer des desserts sur mesure. Cette flexibilité technique permet de satisfaire une large gamme de préférences gustatives et nutritionnelles sans compromettre la qualité des préparations.

Satisfaction client et avis vérifiés

La machine à glaces à l'italienne Ninja CREAMi bénéficie d'une excellente réputation auprès de la communauté des utilisateurs. Elle obtient une note moyenne de 4,5 sur 5 étoiles basée sur 258 avis clients. De nombreux acheteurs soulignent la simplicité d'utilisation de l'appareil et la qualité de la texture des glaces obtenues. Cette satisfaction élevée indique que le produit respecte les attentes en matière de performance et de praticité au quotidien. La diversité des programmes inclus contribue également à l'appréciation globale des utilisateurs qui recherchent un outil complet.

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Autres promotions Ninja et remises

En parallèle de l'offre sur la machine à glaces, la marque propose plusieurs autres produits à prix réduits pendant cette période. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex de 10,4 litres est disponible à 169 euros 99 au lieu de 269 euros 99. La machine à café Ninja AutoBarista est proposée à 599 euros 99 contre 799 euros 99. L'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 est vendu 199 euros 99 au lieu de 249 euros 99. L'Air Fryer Ninja DoubleStack XL est quant à lui proposé à 179 euros 99 au lieu de 289 euros 99. Enfin, le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle est à 179 euros 99 au lieu de 249 euros 99.

Détails techniques et accessoires inclus

Le kit complet inclut tout le nécessaire pour débuter immédiatement la fabrication de desserts maison. Les deux pots de 480 ml permettent de préparer des portions individuelles ou familiales adaptées aux besoins du foyer. Le livret de recettes fourni offre des idées de préparation variées pour exploiter pleinement les treize programmes disponibles. La réduction de 100 euros rend cet achat plus accessible, tout en maintenant un niveau de qualité professionnel. Les consommateurs peuvent également bénéficier d'une remise supplémentaire de 5 pour cent sur tout le site en utilisant le code promo PARISIENSN10, sous réserve d'exclusions spécifiques mentionnées sur le site marchand.