Profitez du Black Friday chez Intego pour obtenir une suite de sécurité complète pour Mac et iPhone à -50 %. Analyse détaillée des performances et des limites de l'offre.

À l'approche du Black Friday qui se tiendra le 27 novembre, l'éditeur de logiciels de sécurité Intego propose une remise exceptionnelle sur sa solution phare. La formule Intego ONE Complete, destinée à sécuriser simultanément un Mac et un iPhone, voit son prix baisser de moitié pour une durée de deux ans. Cette offre promotionnelle s'adresse spécifiquement aux utilisateurs de l'écosystème Apple cherchant une protection unifiée sans gérer plusieurs abonnements séparés.

Détails financiers de la promotion

Le tarif de 65 € HT s'affiche une fois les options " 2 ans " et " 1 Mac + 1 iPhone " sélectionnées, et la remise de 50 % s'applique au moment du paiement. Le prix initial de 129,99 € HT est donc réduit à la moitié. Avec la TVA à 20 %, la facture s'élève à 78 € TTC pour la totalité de la période, ce qui revient à 3,25 € par mois. Ce tarif représente une économie de 23,39 € par rapport au bon plan du 8 octobre, où la même formule affichait 101,39 € TTC.

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Fonctionnalités de la suite Intego ONE

Lancée en avril 2026 pour remplacer la gamme X9, la suite Intego ONE réunit antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN dans une seule application. L'antivirus et le pare-feu surveillent le Mac en temps réel, tandis que SmartClean libère de l'espace et désinstalle proprement les applications. Le VPN chiffre la connexion sur les réseaux publics, offrant une protection essentielle pour les utilisateurs travaillant en déplacement. Vous n'installez plus de modules séparés, ce qui simplifie la gestion de la sécurité.

Performances et limites techniques

En mars 2026, AV-TEST a relevé 100 % de détection sur 405 échantillons de malwares macOS, sans faux positif, avec la note maximale de 6/6 en protection, en performance et en utilisation. Cependant, notre test a également relevé les limites, à commencer par la mémoire. Sur un MacBook M1 de 8 Go, Intego occupe environ 1,3 Go en mémoire au repos. Un scan complet prend 26 minutes et pèse vite sur l'usage, rendant la formule moins adaptée aux Mac à mémoire limitée.

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Expérience iPhone et perspectives

L'application iOS apporte le VPN, un diagnostic du Wi-Fi et un contrôle des réglages de sécurité, sans second abonnement. Elle ne joue pas les antivirus car iOS ne le permet pas. Le pare-feu montre application par application ce qui sort vers Internet, et le VPN couvre 51 pays avec un kill Switch. Le choix se joue donc entre une suite pensée pour macOS, qui protège un Mac et un iPhone, et une couverture plus large pour toute la famille avec d'autres éditeurs.

Renouvellement et alternatives

Le renouvellement est automatique à 155,99 € TTC tous les deux ans : notez l'échéance dans votre agenda, ou désactivez-le avant. La fiche produit n'affiche pourtant ni anti-phishing, ni anti-ransomware, ni contrôle parental, là où Bitdefender et Norton les intègrent. Notre test reste mesuré sur le reste : une suite agréable à prendre en main, mais encore lourde pour la mémoire. Pour plusieurs Mac, il faut viser les formules à 3 ou 5 appareils avec Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans.