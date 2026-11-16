Dreame réduit ses prix sur Amazon pour le Black Friday. Robots et aspirateurs en promotion. Offres limitées jusqu'au 30 novembre sur les modèles X60, L50s, Matrix10 et plus.

Dreame lance une vaste campagne de促销 pendant le Black Friday pour ses appareils ménagers éligibles à Amazon. Cette marque spécialiste des équipements de nettoyage présente ses robots et aspirateurs à des tarifs réduction significatifs. Les clients bénéficient de ces offres promotionnelles jusqu'au lundi 30 novembre.

Offres Robots Dreame X60 Pro Ultra Complete

Le robot Dreame X60 Pro Ultra Complete est affiché à 999 euros au lieu de 1499 euros sur la plateforme Amazon. Ce modèle intègre le système de navigation précis AI OmniSight 3.0 pour éviter les obstacles. Il dispose d'une puissance d'aspiration de 42 kPa pour éliminer la saleté des surfaces. La technologie de lavage humide fonctionne à 40 degrés Celsius pour désamollir les taches tenaces. Le robot peut franchir des seuils doubles mesurant jusqu'à 10 cm de hauteur. Ses deux bras extensibles assurent un nettoyage complet des coins de pièce.

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Robot Dreame L50s Pro Ultra à 499 Euros

L'achat du Dreame L50s Pro Ultra permet d'économiser exactement 250 euros sur son prix initial. Le prix promotional se fixe à 499 euros pour cet appareil qui possède 30 kPa de puissance d'aspiration. Il franchit sans difficulté les doubles obstacles hauts de 4 cm dans la maison. La station d'accueil PowerDock incluse propose un lavage des patins à 100 degrés Celsius. La technologie anti-emmêtement est idéale pour les foyers avec des animaux de compagnie.

Robot Dreame Matrix10 Ultra Touché à 649 Euros

Le Dreame Matrix10 Ultra bénéficie d'une réduction de 550 euros sur son prix catalogue. Il est actuellement proposé au prix attractif de 649 euros sur Amazon. La force d'aspiration de 30 kPa est complétée par un changement intelligent de serpillères selon la pièce. Le système de navigation EasyLeap permet de franchir des seuils doubles jusqu'à 8 cm. La station auto-lavage et auto-sèchage assure jusqu'à 100 jours d'autonomie sans intervention manuelle. Un outil de surveillance à distance des animaux est également intégré dans cet appareil.

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Aspirateur Laveur Dreame T16 Pro Heat

Le Dreame T16 Pro Heat est proposé à 479 euros au lieu de 629 euros sur la boutique en ligne. Il offre une aspiration de 30 kPa combinée à un lavage humide à 90 degrés Celsius. La batterie assure une autonomie de nettoyage de 70 minutes pour couvrir l'ensemble du logis. Le bras WhaleSweep facilite l'accès aux recoins difficiles sous les meubles bas. La technologie anti-emmêtement est particulièrement adaptée aux foyers présentant des animaux domestiques.

Aspirateur Dreame V20 Pro à 279 Euros

L'aspirateur Dreame V20 Pro est affiché à 279 euros sur Amazon au lieu de 399 euros. Il déploie une puissance d'aspiration record de 210 AW pour éliminer la poussière cachée. Le bras intelligent GapFree AI ciblé précisément les zones sales du domicile. Un tube pliable à 90 degrés s'ajuste sur quatre longueurs différentes pour plus de flexibilité. L'autonomie de 90 minutes est complétée par trois embouts dont une brosse à éclairage LED.