Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre. Comparez les prix et agissez vite sur les offres limitées.

Le Black Friday se déroule officiellement le vendredi 27 novembre cette année, mais de nombreuses enseignes ont déjà lancé leurs promotions en France. Plusieurs marques ont organisé un Black Month, tandis que d'autres proposent actuellement une Black Week couvrant toute la semaine du Black Friday.

Selon les informations relayées, les meilleures offres sont concentrées sur la journée du vendredi 27 novembre. Chez beaucoup de sites de vente en ligne, les promotions se prolongent toutefois jusqu'au lundi 30 novembre, date du Cyber Monday qui suit traditionnellement le Black Friday.

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Quelles dates retenir pour le Black Friday et le Cyber Monday

Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et c'est en théorie ce jour-là que se trouvent les meilleures offres. Le Cyber Monday, lui, prolonge les promotions jusqu'au lundi 30 novembre sur de nombreux sites marchands.

Les acheteurs peuvent donc profiter de la Black Week, du Black Friday ou du Cyber Monday. Il leur reste ainsi encore un peu de temps pour faire des affaires, à condition de bien vérifier les dates affichées sur chaque site.

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Comment repérer les meilleures offres avant le 27 novembre

La méthode la plus efficace consiste à ajouter à ses favoris les articles et produits convoités sur les différents sites qui participent au Black Friday ou au Cyber Monday. Cette précaution permet de suivre facilement les prix pendant la période de promotions.

Il est également recommandé de comparer les prix entre les enseignes, ainsi que les promotions déjà en cours. Cette comparaison permet de savoir quel distributeur propose déjà les meilleures offres avant d'effectuer un achat.

Enfin, vérifier les dates affichées évite d'attendre plusieurs heures de trop en pensant profiter d'offres supplémentaires. Les acheteurs gagnent ainsi du temps et limitent le risque de passer à côté d'une promotion intéressante.

Des produits en promotion sur iPhone, Dyson et Ninja

Plusieurs produits high-tech, électroménagers et de mode figurent parmi les offres relevées. L'iPhone 15 est affiché à 389€99 au lieu de 429€99, tandis que le Samsung Galaxy S26 Ultra est proposé à 1599€ au lieu de 1769€.

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Dans la cuisine, la Machine à café BOSCH Tassimo Happy passe à 24€99 au lieu de 41€79, et la Friteuse sans huile Ninja Foodi à 99€99 au lieu de 169€99. L'Airfryer Ninja DualZone, 7.6L, 4-en-1, est annoncé à 119€99 au lieu de 179€99.

Côté mobilité et loisirs, le Vélo à assistance électrique Top Urban Trail E-200 est affiché à 499€99 au lieu de 999€99, et les Nike Air Max 90 à 89€99 au lieu de 149€99. Le LEGO Botanicals L'orchidée est proposé à 34€99 au lieu de 49€99.

Sites marchands et rapidité face aux stocks limités

Cdiscount, Amazon, SharkNinja, Emma et Ecovacs proposent chacun une page dédiée aux meilleures offres du Black Friday. Ces pages permettent de repérer rapidement les promotions proposées par chaque enseigne.

Les stocks ne sont pas identiques selon les périodes. Les offres de la Black Week disposent souvent de stocks conséquents, alors que certaines promotions du jour du Black Friday seront très limitées, selon le principe premiers arrivés, premiers servis.