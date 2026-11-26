Découvrez les offres Black Friday de Darty sur l'Airfryer Ninja Foodi Flex à 99 euros, le Samsung Galaxy S25 Edge et la cafetière Bosch Tassimo TAS103E.

Le géant de la distribution électronique Darty a lancé sa promotion Black Friday, ciblant trois profils de consommateurs distincts avec des réductions ciblées. Cette campagne met en avant l'Airfryer Ninja Foodi Flex AF500EU, la cafetière Bosch Tassimo TAS103E et le smartphone Samsung Galaxy S25 Edge. Chaque produit répond à un besoin spécifique, allant de la préparation de repas sains à la consommation de café rapide ou à la connexion permanente.

Le système de cuisson indépendant du Ninja Foodi Flex

L'Airfryer Ninja Foodi Flex AF500EU se distingue par son tiroir unique de 10,4 litres équipé d'un séparateur amovible. Ce mécanisme crée deux zones de cuisson indépendantes de 5,2 litres chacune, permettant de préparer deux plats différents simultanément. Cette caractéristique technique s'adresse particulièrement aux cuisiniers souhaitant optimiser leur temps sans sacrifier la variété des saveurs.

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Le dispositif propose sept modes de cuisson couvrant la friture sans huile, le rôtissage, la déshydratation et même la fermentation de pâtes à pain. Les utilisateurs peuvent régler la température avec précision entre 40 et 240 degrés. Pour cette période de promotions, Darty propose l'appareil au prix de 99 euros, une baisse significative par rapport à son tarif habituel de 169,99 euros.

L'automatisation de la préparation café avec Bosch Tassimo

La cafetière Bosch Tassimo TAS103E Happy répond aux besoins des consommateurs souhaitant leur dose de caféine instantanément. Cette machine lit le code-barres de chaque T-Disc pour ajuster automatiquement la température, le volume d'eau et le temps d'infusion. Cette technologie garantit une qualité de préparation constante pour chaque boisson sélectionnée par l'utilisateur.

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Avec un réservoir d'une capacité de 0,7 litre, l'appareil peut préparer plus de 40 boissons différentes. La gamme couvre le cappuccino, le thé et le chocolat chaud, offrant une polyvalence adaptée aux différents goûts. Fabriquée en Pologne et intégrant 22% de plastique recyclé, la machine s'arrête automatiquement après 90 secondes d'inactivité. Le tarif promotionnel s'établit à 129 euros, contre 149 euros au prix normal.

La robustesse et la performance du Samsung Galaxy S25 Edge

Le smartphone Samsung Galaxy S25 Edge s'adresse aux utilisateurs exigeants en matière de photographie et de durabilité. L'appareil est équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels capable de capturer les détails les plus fins, même en conditions de faible luminosité. Cette spécification technique garantit des clichés nets et précis pour les amateurs de prise de vue avancée.

La connectivité et la résistance sont assurées par un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Le cadre en titane et la certification IP68 protègent l'ensemble de l'appareil contre les chocs et l'eau. Ces caractéristiques de protection répondent aux besoins des utilisateurs toujours connectés nécessitant un appareil fiable. Le smartphone est proposé à 389,84 euros au lieu de 409,99 euros lors de cette opération commerciale.

Les autres opportunités de la sélection promotionnelle Darty

Outre ces trois produits phares, Darty propose une gamme étendue d'électroménager et d'high-tech à des tarifs réduits. L'aspirateur lavant Tineco Floor One S5 est disponible à 169,99 euros, offrant une alternative économique par rapport à son prix de 199,99 euros. Les utilisateurs recherchant des solutions de nettoyage avancées peuvent également se tourner vers le modèle Tineco Floor One S7 Stretch Steam à 329,99 euros, une baisse notable par rapport à 549,99 euros.

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Le secteur des appareils de cuisine voit également des réductions importantes, notamment avec la cocotte Le Creuset Signature à 355,11 euros et le blender chauffant Moulinex à 74,98 euros. Pour le gros électroménager, le lave-linge hublot Continental Edison 8 kg Classe A est proposé à 199,99 euros. Ces offres s'inscrivent dans une stratégie de diversification pour toucher un public plus large.

La stratégie de ciblage des profils consommateurs de Darty

Cette sélection Black Friday de Darty repose sur une segmentation claire des besoins du marché. Certains consommateurs privilégient la santé et la rapidité de cuisson, d'autres la commodité du café et d'autres encore la performance technologique. En proposant des références spécifiques comme le Samsung Galaxy S25 Edge ou l'Airfryer Ninja, le distributeur répond à des attentes précises.

Les tarifs affichés, tels que 99 euros pour le Ninja ou 129 euros pour la Bosch Tassimo, visent à déclencher l'acte d'achat immédiat. Cette approche permet à Darty de maximiser sa visibilité sur le marché compétitif du e-commerce durant cette période de forte affluence. Les clients peuvent ainsi constituer leur panier en fonction de leurs priorités personnelles et de leurs habitudes de vie quotidiennes.