Découvrez nos tests des Fire TV Stick 4K Plus et 4K Max, ainsi que les offres Black Friday sur le Stick HD, le Cube et le nouveau modèle 4K jusqu'à -63% de remise.

Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, mais Amazon a déjà entamé la baisse des prix de ses appareils de streaming Fire TV. La marque propose des réductions immédiates sur toute la gamme, allant du stick Full HD au Fire TV Cube, avec des remises s'échelonnant de 43 % à 63 % par rapport au prix conseillé. Cette offre précoce permet aux consommateurs de sécuriser des équipements performants avant la day-of- Black Friday.

Nous avons sélectionné cinq modèles spécifiques pour vous aider à choisir. Cette liste inclut deux appareils testés en profondeur, le Fire TV Stick 4K Plus et le Fire TV Stick 4K Max, ainsi que trois autres modèles non testés par nos rédacteurs : le Fire TV Stick HD, le Fire TV Stick 4K de nouvelle génération et le Fire TV Cube. L'objectif est de couvrir l'ensemble des besoins, du streaming standard au contrôle vocal complet, en mettant en lumière les différences techniques et les économies réalisables.

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Modèles testés : Equilibre et puissance en 4K

Le Fire TV Stick 4K Plus reçoit une note de 8/10 pour son excellent équilibre entre fonctionnalités et prix. Il prend en charge le Dolby Vision, le HDR10+ et le Dolby Atmos, passant au Wi-Fi 6 et embarquant 2 Go de RAM contre 1 Go pour le modèle 4K Select. Notre test souligne que la navigation entre les applications reste plus constante grâce à cette mémoire accrue. L'appareil se contente de 8 Go de stockage, dont 4,6 Go sont libres lors de nos tests, et son interface met fortement en avant les contenus d'Amazon.

Le Fire TV Stick 4K Max affiche également une note de 8/10 et offre davantage de stockage avec 16 Go, soit le double du 4K Plus. Il embarque 2 Go de RAM et prend en charge le Wi-Fi 6E tribande, le Dolby Vision, le HDR10+ et le Dolby Atmos. À 52,99 €, il coûte 15 € de plus que le 4K Plus qui est à 37,99 €. Cette différence de prix s'explique principalement par la capacité de stockage supérieure et la connectivité Wi-Fi 6E. Il dispose également de la fonction Écran dynamique qui affiche plus de 2 000 photographies ou œuvres d'art selon Amazon.

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Modèles non testés : Entrée de gamme et connectivité avancée

Le Fire TV Stick HD est le modèle d'entrée de gamme d'Amazon qui diffuse en Full HD. Il prend en charge le Wi-Fi 6 et se branche directement au port HDMI du téléviseur, qui l'alimente via le câble USB-C fourni. Il propose la nouvelle interface Fire TV de 2026 et une télécommande vocale Alexa dotée de boutons marche/arrêt et volume. Bien que nous ne l'ayons pas testé, il est important de noter que la définition s'arrête à la Full HD. Sur un téléviseur 4K, il est préférable de choisir un des modèles 4K de cette sélection.

Le Fire TV Stick 4K de nouvelle génération diffuse en 4K avec prise en charge du HDR10+ et du Wi-Fi 6. Il arrive avec une nouvelle télécommande Fire TV qui pilote l'alimentation et le volume du téléviseur et donne accès à Alexa+ pour la recherche vocale. Cette télécommande ajoute un anneau de navigation et des boutons dédiés à la TV en direct et au panneau de raccourcis. La fiche Amazon ne cite que le HDR10+, sans mentionner le Dolby Vision et le Dolby Atmos du 4K Plus testé plus haut, qui ne coûtent que 2 € de supplémentaires de plus.

Le Fire TV Cube se présente en boîtier plutôt qu'en stick. Amazon y loge un processeur octocœur, deux fois plus puissant selon la marque que celui du 4K Max. Il intègre le Wi-Fi 6E, la 4K avec Dolby Vision, HDR et Dolby Atmos, ainsi qu'un micro et des haut-parleurs pour commander la TV à la voix. Il permet aussi de brancher une box, une console de jeu ou une webcam. Les micro et haut-parleurs intégrés permettent de piloter la TV, la barre de son et les récepteurs compatibles à la voix, même depuis l'autre bout de la pièce.

Impact sur le marché et stratégie des prix Amazon

Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Quatre des cinq modèles de cette sélection affichent déjà la mention " Offre Pré-Black Friday " sur leur fiche Amazon, avec des prix relevés le 17 novembre. Ces prix peuvent évoluer d'ici là, à la baisse comme à la hausse, car Amazon ajuste ses tarifs d'un jour à l'autre. Les Fire TV Stick reviennent par ailleurs régulièrement en promotion lors des temps forts de l'enseigne, comme nous l'avons constaté lors de précédents Black Friday et Prime Day.

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La plus forte économie en euros concerne le Fire TV Cube à 100 €, alors que la plus forte en pourcentage s'applique au Fire TV Stick HD à 63 %. Le Cube coûte 129,99 € et est donc plus de trois fois le prix du 4K Plus. Amazon annonce un démarrage ultra-rapide des applications et une puissance deux fois supérieure à celle du 4K Max. Si vous ne comptez ni commander l'installation à la voix ni brancher d'autres appareils, un stick de cette sélection suffit largement.

Guide d'achat pour optimiser votre investissement

Commencez par la définition de votre téléviseur : sur un modèle Full HD, le Stick HD suffit, alors qu'un téléviseur 4K justifie un stick 4K. Le Dolby Vision et le Dolby Atmos comptent si votre téléviseur ou votre barre de son les gèrent. Le 4K Plus et le 4K Max les prennent en charge, alors que la fiche Amazon du Stick 4K de nouvelle génération ne cite que le HDR10+. Le choix dépend donc de vos équipements existants et de vos exigences audio-vidéo.

Le stockage joue aussi un rôle important dans la durée de vie et la fluidité de l'appareil. Le 4K Plus n'offre que 8 Go, dont 4,6 Go libres lors de notre test, contre 16 Go pour le 4K Max. Cette différence de 8 Go peut sembler mineure, mais elle impacte directement le nombre d'applications installables et la mise à jour du système sur le long terme. Nos lecteurs peuvent consulter les fiches détaillées pour comparer les spécifications techniques complètes avant de finaliser leur achat.