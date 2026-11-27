Découvrez les meilleures offres Black Friday de Lidl avec des réductions majeures sur machines à café, friteuses et robots multifonctions.

Lidl lance une sélection exclusive de cinq promotions ciblées pour le Black Friday, offrant des réductions significatives sur des essentiels du quotidien. Cette opération commerciale vise à attirer les consommateurs en quête d'équipements performants pour la cuisine et l'entretien de la maison. Les prix affichés reflètent une baisse immédiate sur des modèles populaires, nécessitant une action rapide de la part des acheteurs souhaitant sécuriser ces tarifs avant rupture de stock.

La machine à café à 39,99 euros

La machine à café de la marque Lidl est actuellement proposée à 39,99 euros, marquant une baisse de 20 euros par rapport à son prix habituel de 59,99 euros. Cet appareil est conçu pour préparer un double expresso ou deux cafes simples simultanément grâce à sa puissance de 15 bars. Son réservoir d'eau d'une capacité de 1,15 litre est amovible pour faciliter le remplissage et assure une autonomie pour plusieurs tasses sans interruption.

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L'équipement intègre également une buse vapeur dédiée à la création de mousse pour les cappuccinos et peut distribuer de l'eau chaude pour les infusions. Cette polyvalence permet aux utilisateurs d'adapter leur expérience matinale selon leurs préférences gustatives, qu'il s'agisse d'un café doux ou corsé. L'interface intuitive et la facilité d'entretien font de ce modèle un choix pertinent pour les foyers recherchant un équilibre entre performance et prix accessible lors de cette période de soldes.

La friteuse à air chaud double bac

La friteuse à air chaud de Lidl est affichée à 79,20 euros au lieu de 99 euros, offrant une économie directe pour les consommateurs. D'une capacité totale de 9,5 litres, cet appareil est dimensionné pour préparer jusqu'à huit portions, ce qui le rend adapté aux familles nombreuses ou aux repas partagés. Il dispose de deux bacs superposés permettant de cuire simultanément un plat principal et ses accompagnements sans mélange des saveurs.

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L'utilisateur bénéficie de sept programmes de cuisson prédéfinis couvrant le déshydratage, la friture sans huile, le réchauffage, le rôti, la cuisson basique, la pousse de pâte et l'obtention d'un croustillant maximal. Des fonctions avancées comme Sync Finish assurent la fin de cuisson simultanée des deux bacs, tandis que Sync Cook adapte les paramètres identiques aux deux zones. Ces technologies garantissent une optimisation du temps en cuisine et une cuisson homogène des aliments.

Le robot pâtissier multifonction

Le robot multifonction de Lidl est disponible à 34,99 euros, contre 44,99 euros au prix normal, représentant une remise attractive pour les amateurs de pâtisserie. Cet équipement est doté d'un grand bol de 5 litres, idéal pour préparer des portions généreuses de pâtes à gâteau, de crème fouettée ou de sauces. Un écran LED intégré affiche le minuteur de cuisson, permettant un suivi précis des temps de malaxage et de préparation.

Le kit d'accessoires inclus comprend un crochet spécifique pour pétrir les pâtes dures, un fouet pour monter les crèmes en neige et un batteur plat pour les préparations plus délicates. Un couvercle hermétique est fourni pour limiter les éclaboussures et maintenir la propreté du plan de travail. La robustesse de cet appareil en fait un allié durable pour alterner entre recettes salées et sucrées dans le quotidien culinary des ménages.

La shampouineuse Silvercrest

La shampouineuse Silvercrest de Lidl est proposée à 49 euros, au lieu de 69 euros, pour un nettoyage en profondeur des tissus d'ameublement. Cet appareil est équipé de deux brosses de tailles différentes pour s'adapter aux surfaces variées telles que les tapis, canapés, coussins et matelas. Il possède un système dual avec un réservoir pour l'eau propre et un autre pour l'eau sale, assurant un lavage hygiénique constant.

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Le système d'aspiration puissant permet de sécher plus rapidement les tissus après le lavage, réduisant les délais d'attente avant réutilisation. Les réservoirs sont amovibles, facilitant le remplissage à l'eau claire et le vidage de l'eau sale pour un entretien rapide de l'appareil. Cette solution pratique permet aux utilisateurs de désincruster les salissures profondes sans avoir recours à des services professionnels externes coûteux.

L'appareil de mise sous vide économique

L'appareil de mise sous vide de Lidl est vendu à 11,99 euros au lieu de 19,99 euros, constituent une opportunité d'achat économique pour la conservation alimentaire. Cet outil permet de prolonger la durée de vie des aliments, notamment la viande, ainsi que des préparations en sauce. Il intègre une fonction Wet adaptée aux aliments humides ou contenant beaucoup d'eau, et une fonction Soft pour les produits délicats comme le fromage.

Un bac de récupération des liquides est inclus pour faciliter la maintenance et éviter les salissures lors de l'opération. La simplicité d'utilisation de cet appareil encourage une consommation plus responsable en réduisant le gaspillage alimentaire. Pour les foyers souhaitant optimiser leurs stocks de nourriture et bénéficier de tarifs réduits sur du matériel de qualité, cette offre Black Friday chez Lidl représente une solution concrète et immédiate à activer sans délai.