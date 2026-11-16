Black Friday : Chaise Ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 à 385,39 Euros

Profitez du Black Friday pour acquérir la chaise ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 à 385,39 euros au lieu de 409,99 euros. Découvrez les avantages de ce siège intelligent.

Pendant l'événement commercial majeur du Black Friday, la marque Sihoo propose une remise significative sur son modèle phare de mobilier de bureau. La chaise ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 est désormais disponible au prix de 385,39 euros. Ce tarif représente une économie par rapport au prix standard affiché sur le site officiel de la marque, qui s'élève à 409,99 euros. Cette opportunité s'adresse particulièrement aux télétravailleurs et aux professionnels souhaitant optimiser leur confort quotidien.

Le Système DynaCore Coordonne Les Mouvements

La Sihoo Doro C300 Pro V2 se distingue par son architecture technologique intégrant le système DynaCore. Contrairement aux modèles traditionnels qui règlent les composants séparément, ce mécanisme assure une synchronisation fluide entre l'appui-tête, le dossier, le soutien lombaire et les accoudoirs. Le siège suit ainsi vos changements de posture en temps réel, sans nécessiter de nouvel ajustement manuel lors de la transition entre différentes activités professionnelles ou personnelles.

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Adaptation Automatique Au Poids Et À La Morphologie

Ce fauteuil de bureau intègre un soutien lombaire dynamique 2.0 qui maintient un contact constant avec la colonne vertébrale inférieure. Le dispositif offre trois réglages distincts permettant d'adapter la courbure du dos, d'ajuster la fermeté ou de privilégier le soutien du sacrum. Le mécanisme du dossier s'ajuste automatiquement à votre corpulence, s'adaptant aux utilisateurs pesant entre 40 et 100 kilogrammes.

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Accoudoirs Bioniques 8D Et Soutien Cervical Précis

Le confort des avant-bras est assuré par des accoudoirs bioniques 8D offrant un ajustement multidirectionnel. Ces éléments se règlent en hauteur, en profondeur et latéralement, tout en possédant la capacité de pivoter ou de s'incliner. La partie arrière des accoudoirs se relève spécifiquement lorsque l'utilisateur tient un smartphone ou une manette de jeu. L'appui-tête 3D complet permet de soulager les cervicales, que la posture soit droite ou que le dossier soit basculé.

Materiaux Respirants Et Réglages De L Assise

La structure est recouverte d'un tissu maillé respirant désigné sous le nom de Cloud Mesh 2.0. Ce matériau favorise une circulation optimale de l'air sur l'ensemble du siège. L'assise dispose d'un réglable sur quatre centimètres, une fonctionnalité essentielle pour adapter la longueur du siège à la morphologie de chaque utilisateur. Cette précision aide à réduire significativement la pression exercée au niveau des cuisses et des hanches pendant les longues séances de travail.