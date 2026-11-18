Découvrez les meilleures offres du Black Friday chez Carrefour. Profitez de remises immédiates et de crédits fidélité sur iPhone, Asus et Samsung. Économisez jusqu'à 270 euros.

Pendant l'opération Black Friday, l'enseigne de grande distribution Carrefour lance une vaste campagne promotionnelle centrée sur le secteur de l'électronique grand public. Cette initiative combine des baisses de prix immédiates et un mécanisme de cagnottage sur la carte de fidélité Club Carrefour pour maximiser l'économie des consommateurs.

Asus et Apple : Avantages Fidélité Maximaux

L'offre la plus avantageuse concerne un PC portable de la marque Asus, permettant aux acheteurs de cumuler des remises et un bonus fidélité pour un gain total de 270 euros sur l'achat. Ce montant inclut une remise immédiate significative et un crédit direct sur le compte client. Parallèlement, la marque Apple propose également des incitations fortes pour ses derniers smartphones. L'achat d'un modèle récent d'iPhone donne droit à un avantage fidélité de 15 pour cent, soit 221,85 euros crédités directement sur la carte après l'acquisition.

Also read Amazon : Promotions Black Friday anticipées et remises technologiques majeures

Accessoires et Écouteurs Sans Fil Réduits

Carrefour étend ses promotions aux accessoires compatibles, notamment avec les AirPods Pro 3 de Apple. Ces écouteurs bénéficient d'une remise immédiate de 35 euros, complétée par un bonus fidélité de 15 pour cent correspondant à 32,10 euros versés sur la carte. L'avantage global atteint ainsi 67,10 euros pour les utilisateurs souhaitant compléter leur écosystème mobile. Pour les amateurs de musique portable, la JBL Charge Essential 2 est proposée à 79,99 euros. Bien que le prix initial semble élevé, l'achat permet de récupérer 20 euros sur la carte fidélité, offrant un avantage total de 40 euros tout en profitant d'une enceinte étanche et autonome.

Advertisement

Montres Connectées et Téléviseurs Promis

Dans la catégorie des objets connectés portables, la Samsung Galaxy Watch7 de 44 mm affiche une réduction de 190 euros, la faisant passer sous la barre des 120 euros. Cette promotion ne s'accompagne toutefois d'aucun crédit fidélité supplémentaire. Pour le divertissement domestique, une smart TV Samsung de 43 pouces est disponible avec une remise immédiate de 100 euros. Ce téléviseur intègre une dalle LCD Mini LED 4K avec HDR10+, garantissant un contraste supérieur et une compatibilité avec de nombreuses applications via l'interface Tizen.

Stratégie Commerçante et Conséquences Marché

Cette stratégie de double avantage repose sur l'incitation à l'achat immédiat couplée à la rétention de la clientèle via la carte Club Carrefour. Les crédits accumulés sont exclusivement utilisables pour des achats futurs en magasin, créant un cycle de fidélisation à long terme. Les marques partenaires comme Asus, Samsung et Apple voient leur visibilité accrue lors de cette période critique pour la vente au détail. Les consommateurs doivent vérifier l'éligibilité de chaque produit sur le site officiel de l'enseigne pour profiter de ces conditions spécifiques.