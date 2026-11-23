Auchan lance ses promotions Black Friday avec des offres sur les valises, tablettes et électroménager. Découvrez les réductions de 150 à 500 euros disponibles dès maintenant.

Auchan a officiellement dévoilé le calendrier et la nature de ses promotions majeures pour la période du Black Friday, ciblant spécifiquement les catégories de voyage, d'équipement domestique et de divertissement numérique. Cette opération commerciale vise à répondre aux besoins immédiats des consommateurs français en proposant des prix compétitifs s'échelonnant de 150 à 500 euros. La stratégie de la grande distribution repose sur une sélection rigoureuse de produits phares, allant des valises robustes aux appareils high-tech dernier cri, afin de capter une clientèle diversifiée allant des voyageurs fréquent aux amateurs de technologie. Les stocks, bien que vastes, sont sujets à une forte demande et peuvent s'épuiser rapidement, ce qui incite les acheteurs à agir dans les délais impartis par cette offre saisonnière.

Offres voyage : les valises Wave Paris Congo

Le set de trois valises Wave Paris Congo représente une solution complète pour préparer tout type de séjour, qu'il s'agisse d'une escapade courte ou d'un long périple international. Ce kit comprend trois formats distincts conçus pour optimiser l'espace de rangement : un modèle cabine de 37 litres, une valise de weekend de 64 litres et un grand format de 95 litres. La fabrication en ABS garantit une résistance optimale aux chocs tout en maintenant un poids léger pour faciliter le transport. Chaque modèle est doté de quatre roues multidirectionnelles pour une mobilité fluide dans les terminaux aéroportuaires et les gares. De plus, la poignée télescopique permet un réglage de hauteur précis, s'adaptant à la morphologie de l'utilisateur pour un confort accru lors des déplacements.

Also read Offres Black Friday Tineco : Promos sur les aspirateurs laveurs FLOOR ONE S9 et S7

Électroménager intelligent : le multicuiseur Moulinex Cookéo

Au sein de l'offre cuisine, le multicuiseur intelligent Moulinex Cookéo CE85B8F0 se distingue par sa capacité à automatiser la préparation des repas grâce à 180 recettes préenregistrées. Ce modèle intègre une cuve généreuse de 6 litres, suffisante pour satisfaire les besoins d'une famille de six personnes sans laisser de restes. L'appareil propose six modes de cuisson variés, incluant la vapeur, la cuisson sous pression et le mijotage, couplés à une puissance de 1 600 watts pour réduire significativement les temps de préparation. L'interface utilisateur, dotée d'un écran tactile, affiche les étapes de cuisson en temps réel, guidant l'utilisateur pas à pas pour garantir un résultat culinary parfait et sans risque d'erreur de dosage.

Advertisement

High-tech et divertissement : tablettes et consoles

La gamme high-tech proposée par Auchan inclut la tablette Samsung Galaxy Tab A11 64 Go, équipée d'un écran TFT de 8,7 pouces offrant des couleurs vives pour une expérience visuelle immersive. Sous le capot, le processeur MediaTek MT8781 couplé à 4 Go de mémoire vive assure une navigation fluide et une gestion efficace des multitâches. Le stockage interne de 64 Go permet de conserver photos, vidéos et fichiers divers, tandis que le double capteur photo facilite la prise de vues et les visioconférences. Pour les amateurs de jeux vidéo, le titre EA SPORTS FC 27 sur PS5 offre une simulation de football réaliste, exploitant les capacités graphiques de la console pour des stades et des animations détaillés, que ce soit en mode solo ou en ligne.

L'expérience visuelle avec le téléviseur Samsung 4K

Pour compléter l'ensemble du matériel de divertissement, le téléviseur Samsung de la gamme proposée déploie une dalle de 55 pouces affichant une définition 4K Ultra HD. Cette résolution élevée garantit une restitution des images nette, permettant aux spectateurs de profiter pleinement de leurs films et séries préférés dans des conditions optimales. Le système d'exploitation Tizen intégré simplifie l'accès aux nombreuses applications de streaming disponibles, transformant l'appareil en un centre multimédia polyvalent. L'intégration de haut-parleurs embarqués complète l'offre en offrant une solution sonore autonome, bien que l'ajout d'une barre de son puisse être envisagé pour les cinéphiles exigeants souhaitant une expérience audio plus riche.