Auchan lance sa promo Black Friday avec des remises massives sur PS5. Découvrez NBA 2K27, EA Sports FC 27, Ghost of Yotei et Gran Turismo 7 à prix cassés.

Auchan a inauguré le 23 novembre sa campagne de promotions Black Friday dédiée aux jeux vidéo pour PlayStation 5. L'enseigne de grande distribution propose actuellement des réductions spectaculaires, variant de 31 à 56 % sur sa sélection de titres. Cette opération permet aux joueurs d'acquérir des produits récents à des tarifs significativement plus bas qu'à l'accoutumée.

L'offre couvre un large éventail de genres pour satisfaire toutes les attentes du marché ludique. On y trouve notamment des simulations sportives de pointe, des aventures japonaises immersives ainsi que des courses automobiles exigeantes. Les stocks disponibles touchent différentes franchises populaires, offrant ainsi aux consommateurs une opportunité idéale d'enrichir leur bibliothèque personnelle selon leurs préférences spécifiques.

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NBA 2K27 : Simulation sportive réaliste

NBA 2K27 sur PS5 représente la dernière évolution de la franchise légendaire de simulation de basket-ball. Le jeu poursuit la tradition en offrant une expérience immersive et réaliste axée sur la précision des tirs et des passes. Les animations capturées reflètent fidèlement les mouvements des joueurs professionnels de la NBA, renforçant l'authenticité de l'engagement.

L'environnement du jeu recrée avec soin l'atmosphère des parquets de la NBA, des vestiaires aux célébrations post-match. Une connexion Internet et un compte NBA 2K actifs sont obligatoires pour accéder aux contenus additionnels. Les mécaniques de jeu ont été affinées pour offrir un contrôle accru sur les duels individuels et les stratégies d'équipe.

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EA Sports FC 27 : Maîtrise tactique et Football Ultimate Team

EA Sports FC 27 sur PS5 affine les mécaniques de simulation de football avec des dribbles en déséquilibre innovants. Ces nouvelles capacités permettent aux joueurs de conserver leur élan lors des duels individuels, créant ainsi des situations de jeu plus dynamiques. Les courses incurvées intelligentes et la meilleure perception de l'espace facilitent considérablement la construction du jeu offensif.

Les coups de pied arrêtés ont été repensés pour offrir un contrôle en temps réel sur le positionnement des joueurs. Le mode Football Ultimate Team permet de collectionner plus de 21 000 athlètes répartis dans plus de 800 clubs. Cette richesse de contenu enrichit la profondeur stratégique du titre et garantit une longévité importante pour les utilisateurs engagés.

Ghost of Yotei : Aventure féodale et direction artistique

Ghost of Yotei sur PS5 transpose l'action du jeu principal 300 ans après les événements de Tsushima. Le jeu se déroule dans le Japon rural du XVIe siècle, offrant un contexte historique fascinant pour les explorateurs. Vous incarnez Atsu, une rônin assoiffée de vengeance qui traverse les paysages sauvages du mont Yotei, au centre de l'archipel septentrional.

La direction artistique capture avec une finesse remarquable les terres enneigées et les sommets majestueux de la région. Cette attention aux détails visuels renforce considérablement l'immersion dans cet univers féodal complexe. Les joueurs sont plongés dans une aventure visuelle et narrative qui met l'accent sur l'exploration et la maîtrise du combat traditionnel japonais.

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Gran Turismo 7 : Simulation automobile et DualSense

Gran Turismo 7 sur PS5 s'appuie sur plus de deux décennies de savoir-faire pour offrir une simulation automobile exigeante. Les mécaniques de pilotage reproduisent fidèlement le comportement de chaque véhicule, du freinage progressif aux trajectoires en virage. L'univers du jeu recrée avec minutie l'atmosphère des circuits mythiques et des garages de collection.

Les sensations de conduite exploitent pleinement les capacités de la manette DualSense pour une immersion sensorielle accrue. Le système restitue les vibrations du moteur et la résistance des gâchettes, offrant un retour haptique précis. Cette technologie permet aux pilotes virtuels de ressentir la puissance et la fragilité de leurs engins sur la route ou la piste.

Saros : Horreur cosmique et action nerveuse

Saros sur PS5 emmène les joueurs sur Carcosa, une planète métamorphe rongée par l'Éclipse. Cette force obscure corrompt tout sur son passage, créant un environnement hostile et dangereux. Les joueurs incarnent un homme prisonnier de ce monde, attiré par la beauté brutale et l'horreur cosmique qui l'entourent au quotidien.

Les mécaniques d'action nervuses signées par le studio finlandais Housemarque rythment la progression dans ce labyrinthe terrifiant. L'univers sombre dévoile progressivement des révélations dévastatrices, ajoutant une couche narrative complexe à l'action pure. Le studio livre ici une expérience cinématographique qui mêle exploration angoissante et combats intenses.