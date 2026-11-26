Le Black Friday offre une réduction de 51 % sur l'enceinte JBL Flip Essential 3 SE chez Amazon. Découvrez les caractéristiques techniques et le prix final de ce haut-parleur Bluetooth.

La campagne du Black Friday s'active avec une baisse significative sur le marché du matériel audio portable, particulièrement visible sur la plateforme Amazon. L'enceinte JBL Flip Essential 3 SE voit son prix tomber à 64,22 euros, offrant une remise directe de 51 pour cent par rapport à son tarif normal de 129,99 euros. Cette opportunité commerciale vise à rendre accessible un équipement audio performant pour une consommation musicale nomade et partagée.

Caractéristiques techniques et conception sonore

Ce modèle spécifique de la marque JBL intègre un système acoustique soigné composé d'un haut-parleur dédié aux basses et aux médiums, associé à un tweeter spécialisé pour les aigus. Deux radiateurs passifs complètent cette configuration pour améliorer la réponse des fréquences graves. L'ensemble de ces composants délivre une puissance sonore totale de 30 watts en mode mono, garantissant une clarté auditive adaptée aux ambiances domestiques ou semi-extérieures.

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L'interface de contrôle passe par l'application mobile JBL Portable, permettant aux utilisateurs de personnaliser finement l'égaliseur. Cette fonctionnalité logicielle offre la possibilité d'ajuster le niveau des basses selon les préférences de l'auditeur. La connectivité met à profit la technologie Auracast, qui permet de créer des paires stéréo avec un second appareil ou de diffuser le contenu sur plusieurs enceintes compatibles simultanément.

Robustesse, étanchéité et autonomie

La résistance physique de l'appareil est certifiée par l'indice IP67, assurant une protection totale contre la poussière et une immersion temporaire dans l'eau. Cette durabilité rend le produit adapté à une utilisation au bord de la piscine ou dans le sable d'une plage. L'autonomie de la batterie atteint 12 heures d'écoute continue, ce qui permet de profiter de la musique sans interruption durant la journée. Le temps de recharge complet nécessite environ trois heures avec le chargeur adapté.

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Impact sur le consommateur et limites d'usage

Pour les événements sociaux comme les garden parties, cette enceinte convient parfaitement pour créer une ambiance sonore autour d'un groupe restreint. Cependant, sa puissance de 30 watts montre rapidement ses limites dans de grands espaces ou lors de grandes fêtes nécessitant une couverture sonore massive. L'utilisation de la fonction Auracast permet de compenser partiellement cette contrainte, à condition de posséder plusieurs unités compatibles.

Les consommateurs recherchant des basses profondes dans de vastes extérieurs pourraient trouver ce modèle insuffisant. Dans ce cas précis, orienter le choix vers des enceintes plus imposantes et plus puissantes s'avère plus judicieux. La réduction de 51 pour cent rend néanmoins ce produit très compétitif pour un usage domestique ou en extérieur limité, consolidant la place de JBL sur le marché du Black Friday.