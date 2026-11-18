Profitez du Black Friday sur Amazon pour acheter des machines Krups. Découvrez les modèles à grains et capsules Dolce Gusto avec des remises exclusives.

Pendant l'événement commercial du Black Friday, la plateforme de vente en ligne Amazon propose une sélection notable de machines à café de la marque KRUPS. Cette offre s'adresse aux consommateurs cherchant à équiper leur cuisine avec des appareils performants, qu'ils préfèrent les machines à grains ou à capsules. La vente se concentre sur des modèles allant des machines automatiques professionnelles aux modèles compacts accessibles, tous soumis à des réductions temporaires.

Détails techniques et prix de la machine Essential

La machine à café à grains Krups Essential constitue une option premium présentée lors de cet événement. Elle est actuellement proposée au prix de 372,88 euros sur la marketplace. Cet appareil figure dans la sélection " Choix d'Amazon ", ce qui souligne sa pertinence pour les acheteurs. Elle est équipée d'une carafe en acier inoxydable conçue pour créer une mousse de lait onctueuse ou du lait chaud, éléments essentiels pour la préparation de cappuccinos et de latte macchiatos. Le dispositif permet de préparer simultanément deux boissons, facilitant ainsi le service en milieu domestique ou professionnel. Un écran LCD intuitif guide l'utilisateur dans les réglages, garantissant une expérience simple et rapide. La fabrication française de l'appareil est un point fort, associé à un entretien simplifié nécessitant l'utilisation d'une pastille de nettoyage environ trois fois par an, sans nécessiter de démontage. Les dimensions compactes de l'appareil contrastent avec ses capacités professionnelles. Le réservoir d'eau offre une capacité de 1,7 litre, tandis que le bac à grains accueille 260 grammes de café. Le broyeur intégré assure une mouture fraîche, révélant les arômes grâce à un contrôle précis de la finesse et de la température. L'écran permet également de mémoriser deux boissons favorites pour un accès instantané.

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Spécificités du modèle Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS

Un modèle distinct est disponible pour les amateurs de capsules avec la machine Nescafé Dolce Gusto Krups Piccolo XS. Elle fait également partie de la sélection " Choix d'Amazon " de la plateforme. Ses dimensions réduites de 14 x 28 x 27 cm lui permettent de s'intégrer facilement dans une cuisine ou sur un bureau. L'appareil propose deux positions pour le porte-tasse, adaptées aux petites tasses comme aux grandes mugues. La technologie du Piccolo XS assure un préchauffage rapide en seulement 30 secondes. Une pression de 15 bars est générée pour réussir divers types de boissons, qu'elles soient espressos, lactées, froides ou chaudes. Le design compact et moderne, disponible en coloris rouge et noir, est une particularité visuelle. Initialement vendue au prix de 69,99 euros, la machine est affichée à 37,98 euros durant une durée limitée, représentant une réduction significative. Cette machine est présentée comme la plus compacte de la gamme Nescafé Dolce Gusto. La préparation se fait une boisson à la fois, parmi plus de 45 références disponibles. Le réservoir d'eau, situé à l'arrière, est transparent, amovible et offre une capacité de 0,8 litre pour un remplissage aisé. Les dimensions finales de l'appareil sont précisées à 26,8 x 11,2 x 27,3 cm, optimisant l'espace de travail. L'utilisateur peut ajuster le volume des boissons, optant pour des formats courts ou XL selon ses préférences gustatives.

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Contexte de l'offre et recommandations

Cette couverture promotionnelle met en lumière la diversité des offres de KRUPS sur Amazon. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer au cours de la vente. BFMTV, via son équipe shopping indépendante de la rédaction, a sélectionné ces modèles. Une rémunération peut être perçue par l'éditeur en cas d'achat via les liens intégrés.