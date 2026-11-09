Black Friday Amazon : La souris Logitech MX Anywhere 3S pour Mac à 64,99 euros

Le Black Friday chez Amazon offre une remise significative sur la souris Logitech MX Anywhere 3S pour Mac. Prix à 64,99 euros au lieu de 89,99 euros, un choix idéal pour les utilisateurs Apple en déplacement.

Le Black Friday marque officiellement le début des promotions majeures sur la plateforme Amazon, et les accessoires informatiques de haute qualité figurent parmi les premières cibles des acheteurs attentifs. La souris nomade Logitech MX Anywhere 3S for Mac bénéficie d'une réduction substantielle dès le lancement de l'événement commercial, descendant sous la barre symbolique des 65 euros. Cette offre permet d'équiper un ordinateur portable Apple ou de préparer une idée cadeau pertinente sans attendre la fin du mois de novembre. Le site Clubic considère d'ailleurs ce modèle spécifique comme la meilleure souris nomade actuellement disponible sur le marché.

La Logitech MX Anywhere 3S for Mac représente la déclinaison spécifique du système d'exploitation macOS de la souris compacte haut de gamme conçue par Logitech. Elle reprend les caractéristiques techniques principales de la version standard, incluant le capteur à 8 000 PPP capable de suivre les mouvements sur presque toutes les surfaces, y compris le verre, ainsi que les clics silencieux et la molette électromagnétique unique. Les finitions esthétiques sont soigneusement assorties aux produits Apple, et l'application Logi Options+ propose des réglages dédiés spécifiquement à l'écosystème macOS.

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Réduction significative et prix record

Amazon affiche la souris au prix de 64,99 euros pour son lancement du Black Friday, contre un prix conseillé initialement de 89,99 euros. Ce tarif représente le prix le plus bas pratiqué sur la plateforme au cours des 30 derniers jours. La connexion se fait à trois appareils Apple, notamment les ordinateurs Mac et les tablettes iPad, avec une bascule simple d'une pression sur un bouton dédié. L'accessoire vise les utilisateurs qui emportent leur MacBook partout, du bureau à la terrasse d'un café, et qui trouvent le trackpad limité pour des tâches longues ou complexes.

Design compact et autonomie exceptionnelle

Avec un poids de 99 grammes et un format compact, la souris se glisse facilement dans une sacoche, bien que les grandes mains puissent trouver le format trop petit pour une utilisation prolongée. La molette électromagnétique MagSpeed est un atout majeur, alternant automatiquement entre un défilement cranté précis ligne par ligne et une roue libre capable d'ingérer jusqu'à 1 000 lignes par seconde. Logitech annonce une autonomie pouvant atteindre 70 jours avec une charge complète, une endurance expliquée par une fréquence de communication économe.

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Lorsque la batterie arrive à sec, une minute de charge en USB-C suffit à récupérer trois heures d'utilisation supplémentaire, garantissant que l'utilisateur ne reste jamais bloqué au milieu d'une réunion importante. Le câble USB-C vers USB-C est fourni avec l'appareil. Cependant, cette version for Mac ne se connecte uniquement en Bluetooth, sans récepteur USB fourni, ce qui constitue une limite comparée aux versions précédentes. Les nouveautés restent par ailleurs modestes face à la MX Anywhere 3, mais la précision et le confort de molette restent rares à ce format.

Contexte commercial et autres offres

Cette remise s'inscrit dans un contexte plus large de promotions observées durant tout le mois de novembre, où des experts recommandent des produits technologiques en toute indépendance. D'autres offres notables incluent le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 euros par mois sans engagement, ou encore des réductions sur des services VPN comme CyberGhost. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer rapidement selon la demande des consommateurs.

Les utilisateurs cherchant à optimiser leur productivité avec un MacBook trouveront dans la Logitech MX Anywhere 3S for Mac un outil essentiel, particulièrement à ce prix promotionnel. L'accessoire libère l'ordinateur portable des limites du trackpad, offrant une précision supérieure pour les tablesurs ou les retouches. Bien que ne remplaçant pas une souris ergonomique pleine taille, elle reste un choix judicieux pour la mobilité et l'efficacité au quotidien dans l'écosystème Apple.