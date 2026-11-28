Découvrez 100 promotions vérifiées sur Amazon ce samedi 28 novembre. De l'Apple MacBook Air M3 au vidéoprojecteur XGIMI, trouvez les meilleurs prix sur la tech.

Amazon a officiellement lancé sa campagne commerciale du Black Friday le vendredi 27 novembre, une opération qu'il prolonge activement durant le week-end pour maximiser l'engagement des consommateurs. Cette extension se traduit par une sélection massive de remises touchant les géants de la technologie comme Apple, Google, Samsung et Roborock, offrant aux acheteurs une fenêtre d'opportunité étendue au-delà de la journée initiale.

Offres Black Friday : 100 promotions vérifiées

La plateforme propose cette semaine 100 offres Black Friday Amazon vérifiées datant du samedi 28 novembre, avec des remises s'étendant de -8 % à -66 % par rapport aux prix barrés. Le spectre des prix abordés est particulièrement large, allant de 18,74 € pour des accessoires d'entrée de gamme jusqu'à 2 499 € pour des équipements professionnels ou high-tech de pointe. Ces promotions sont structurées en dix catégories distinctes, facilitant la navigation pour les utilisateurs cherchant spécifiquement des produits Apple, des appareils Amazon ou encore des solutions domotiques.

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Apple MacBook Air M3 et iPhone 16 sous les 750 €

Le MacBook Air avec puce M6 a obtenu une note de 8 sur 10 lors de nos évaluations, affichant une puissance multicœur de 1 442 points sous Cinebench R24. Cette performance représente une amélioration de près de 56 % par rapport à la puce M4 précédente, tout en maintenant une gestion thermique silencieuse et sans surchauffe. Alors que nous jugions le prix de 1 049 € élevé pour la configuration 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, Amazon propose actuellement cet appareil à son prix le plus bas de l'année, soit 160 € moins cher que le tarif initial.

L'iPhone 16 a également été salué avec une note de 8 sur 10, notamment pour son écran OLED de 6,3 pouces fonctionnant à 120 Hz et son autonomie de 17 heures et 43 minutes lors du test PCMark. Notre analyse précédente indiquait un tarif de 1 129 € difficilement acceptable pour la version 512 Go, mais cette promotion fait chuter le prix sous la barre symbolique des 750 €. Il est impératif de noter que sous charge intense, l'appareil a montré des signes de thermal throttling prononcé, réduisant ses performances de près de 50 %.

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Surface Pro et accessoires audio en forte baisse

La version 13,8 pouces de la Surface Pro intègre désormais la puce Snapdragon X Elite, couplée à 16 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To selon les spécifications techniques disponibles sur la fiche produit. Le Surface Pro 11 (2024), évalué sur sa version 15 pouces haut de gamme, a reçu la même note de 8 sur 10 pour sa puissance et son écran de qualité. Bien que les performances graphiques restent en retrait par rapport aux concurrents directs, cet ordinateur portable hybride conserve son autonomie flatteuse et son design apprécié.

Dans le domaine audio, les casques ont également bénéficié de réductions significatives. Un modèle spécifique a obtenu une note de 9 sur 10 pour sa sonorité équilibrée et son isolation phonique supérieure. Avec une autonomie atteignant les 30 heures et 30 minutes, il est désormais proposé à 174 €, ce qui représente une décote de plus de 40 % par rapport à son prix initial. Le poids de 312 g reste cependant légèrement supérieur à la moyenne du secteur.

Matériel gaming et électroménager intelligent

Les composants pour PC gamers sont également visés par cette vague de promotions. Un processeur avec 104 Mo de cache combiné a dominé les benchmarks sur des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 et Red Dead Redemption 2. Sa consommation reste maîtrisée sous 85 W lors des tests Cinebench R20, malgré un TDP de 120 W. Lancé initialement à 509,99 €, il est actuellement vendu avec une réduction de 226 €, bien qu'il nécessite impérativement une carte mère AM5 et de la mémoire DDR5.

Le vidéoprojecteur XGIMI TITAN offre une réduction spectaculaire de 1 000 €, le rendant plus accessible aux cinéphiles amateurs. Par ailleurs, le robot aspirateur Roborock Qrevo S propose une aspiration de 18 500 Pa et une station de nettoyage autonome à haute température. Pour les amateurs de sport automobile simulé, les accessoires de conduite sont également mentionnés, avec des remises allant jusqu'à -66 % sur certains modèles comme la caméra Blink Outdoor 4. Le téléviseur Samsung Neo QLED 2026, doté d'une dalle 4K de 65 pouces et d'un rétroéclairage Mini LED, complète cette sélection technique de pointe.