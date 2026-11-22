Amazon lance ses promotions Black Friday 2026 avec des réductions majeures sur Ninja, Le Creuset, De'Longhi et Google. Découvrez les prix chocs et nos sélections.

Amazon inaugure sa campagne Black Friday 2026 en proposant des remises significatives sur des centaines de produits de référence. Les consommateurs peuvent accéder à des prix attractifs sur des appareils électroménagers de haute qualité, des composants high-tech récents et des accessoires audio premium. Cette opération commerciale vise à faciliter les achats de dernière minute pour les fêtes de fin d'année, en particulier pour ceux qui cherchent à optimiser leur budget sans sacrifier la qualité des équipements.

Les réductions sur les appareils de cuisine et maison

L'Airfryer Ninja Double Stack XL est proposé à 169,99 euros, en baisse de 100 euros par rapport à son prix normal de 269,99 euros. Ce modèle se distingue par sa capacité modulable de 10,4 litres, permettant de cuire jusqu'à huit personnes. La technologie Dual Zone offre la possibilité de préparer deux plats simultanément avec des températures et durées personnalisées, garantissant une fin de cuisson synchronisée. La suppression du séparateur central transforme les deux compartiments en une seule zone de cuisson expansive.

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La machine à café De'Longhi Magnifica S bénéficie d'une réduction de 70 euros, passant à 329 euros au lieu de 399,99 euros. L'appareil moult les grains en temps réel pour préserver les arômes naturels du café. Son panneau de commande permet d'ajuster l'intensité entre un espresso serré et un café long, tandis que la buse vapeur génère une mousse onctueuse pour les cappuccinos. Son design compact s'intègre aisément dans les cuisines aux dimensions restreintes.

La cocotte Le Creuset Signature Ovale de 27 cm atteint un prix quasi historique de 355,11 euros, contre 698,99 euros habituellement. Sa capacité de 4,1 litres est idéale pour cuire des volailles et des rôtis entiers. La fonte émaillée assure une diffusion homogène de la chaleur, attendrissant les morceaux de viande après un mijotage prolongé. Le revêtement intérieur, résistant aux rayures, facilite le nettoyage même après la préparation de plats en sauce complexes.

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Le Blender chauffant Moulinex est également très compétitif à 74,98 euros au lieu de 129,99 euros. Pour les tâches ménagères, la batterie de cuisine Tefal comprenant 20 pièces est disponible à 119,99 euros, soit 110 euros de moins que le prix de référence de 229,99 euros. L'étendoir à linge à 4 niveaux est quant à lui proposé à 23,99 euros, contre 29,99 euros.

Promotions technologies et divertissement

Le smartphone Google Pixel 11 figure parmi les nouveautés technologiques mises en avant lors de cette édition 2026. L'appareil offre un espace de stockage généreux pour archiver photos et vidéos sans contrainte de place. La fluidité du système est maintenue lors des basculements rapides entre les onglets et les applications. Le module photo capture des clichés détaillés dans divers environnements lumineux, et l'assistant intégré simplifie les interactions quotidiennes.

Le casque audio JBL Live 770NC propose une réduction substantielle grâce à sa réduction de bruit adaptative. Le mode Smart Ambient permet de rester conscient de l'environnement sonore extérieur sans retirer le casque. Les haut-parleurs délivrent un son immersif adapté aux musiques et aux podcasts, tandis que l'autonomie prolongée permet plusieurs jours d'écoute quotidienne sans recharge fréquente.

Amazon propose également le Fire Tv Stick HD à 23,99 euros au lieu de 64,99 euros. Cet appareil de divertissement abordable offre un accès direct au contenu HD. Pour les loisirs créatifs, la machine à coudre électrique est disponible à 129,97 euros au lieu de 149,99 euros. Le sapin de Noël artificiel Nordmann est quant à lui proposé à 262,42 euros, contre 349,90 euros au prix normal.

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Offres sur les robots aspirateurs et électroménager connecté

Le secteur de l'électroménager intelligent enregistre des baisses de prix importantes. Le robot Dreame L10s Ultra Gen 2 est proposé à 329 euros, en baisse de 170 euros par rapport à son prix initial de 499 euros. Le mini robot laveur de vitres Ecovacs est également très compétitif à 199 euros au lieu de 299 euros.

Le robot aspirateur laveur Roborock est affiché à 299,99 euros, soit une réduction de 300 euros par rapport au prix de 599,99 euros. Dans la gamme Tineco, le nettoyeur vapeur Floor One S7 Stretch est disponible à 329,99 euros au lieu de 549,99 euros. Le modèle laveur Floor One i5 Stretch est quant à lui proposé à 149,99 euros au lieu de 219 euros.

Le robot laveur Floor One Stretch S6 est affiché à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros. Pour les articles vestimentaires, les baskets Skechers sont proposées à 34,95 euros au lieu de 69,95 euros. Les membres Amazon Prime peuvent bénéficier de ces promotions en se connectant via leur compte, avec la possibilité d'activer un accès gratuit aux services supplémentaires selon les conditions en vigueur.