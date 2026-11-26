Découvrez les 17 meilleurs PC portables chez Amazon pour le Black Friday avec des remises allant jusqu'à 47%. Du MacBook Air M5 aux modèles Dell et Asus, trouvez l'ordinateur idéal pour vos besoins.

La veille du Black Friday, la plateforme de commerce électronique Amazon a initié une réduction majeure sur son catalogue d'ordinateurs portables, offrant des remises s'étendant de 12% à 47% par rapport aux prix affichés lors de notre relevé du 26 novembre. Cette opération commerciale cible un large spectre d'appareils, des machines de bureau les plus accessibles aux stations de travail destinées au jeu vidéo haute performance.

Notre sélection retient spécifiquement dix-sept modèles pertinents, structurant notre analyse autour de deux références clés ayant fait l'objet de tests rédactionnels approfondis : le MacBook Air M5 et le Dell XPS 13. Nous intégrons également le Dell 15, identifié comme le produit le plus acquis par notre lectorat durant le mois en cours, avant de présenter les quatorze autres unités classées selon leur tarif croissant.

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Analyses techniques du MacBook et du Dell XPS

Le MacBook Air M5, équipé d'un processeur M5, d'une mémoire vive de 16 Go et d'un stockage SSD de 512 Go, a été salué par nos rédacteurs avec une note de 8 sur 10. L'absence de ventilateur garantit une opération totalement silencieuse, tandis que la vitesse d'écriture et de lecture du disque solid state est deux fois supérieure à celle des modèles il y a un an. L'autonomie mesurée atteint environ douze heures, bien que la dalle reste limitée à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Le Dell XPS 13, testé dans sa configuration Core Ultra 7 355 avec 1 To de SSD, obtient une appréciation de 7 sur 10. Son châssis en aluminium usiné et son écran tactile mat de 13,4 pouces constituent ses points forts majeurs. L'autonomie se situe entre huit et dix heures, et le traitement antireflet de l'écran est jugé très efficace. Il convient de noter que le prix barré de 899,99 euros sert de base au calcul de la remise, et que le chargeur n'est pas fourni dans la boîte.

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Préférences lecteurs et modèles Dell

Le Dell 15 Core i5 avec 16 Go de DDR5 est actuellement l'ordinateur portable le plus acheté via notre portail Clubic. Il propose un écran Full HD de 15,6 pouces à 120 Hz, une dalle IPS antireflet, un processeur Intel Core i5-1334U, 512 Go de stockage NVMe et un clavier en disposition AZERTY compatible Wi-Fi 6. Ce modèle bénéficie d'une remise atteignant 47% sur le prix de référence.

Une variante du Dell 15, également dotée du processeur Core i5-1334U et d'un écran de 15,6 pouces Full HD à 120 Hz, se distingue par sa configuration en 8 Go de mémoire vive. Bien que notre rédaction n'ait pas testé ce modèle, Amazon précise l'inclusion de deux ans de service sur site après diagnostic à distance. Cependant, la fiche produit présente des contradictions concernant la disposition du clavier et la vente séparée du chargeur.

Promotions sur les ultrabooks et ordinateurs gamer

Dans la catégorie des machines plus abordables, un modèle de 17,3 pouces avec une dalle HD+ antireflet, un AMD Ryzen 5 à six cœurs, 8 Go de mémoire et 512 Go de SSD affiche un tarif réduit à 474 euros le 25 novembre. L'écran n'est pas Full HD et le chargeur n'est pas inclus. Un autre appareil, un 14 pouces 16:10 avec une puce Snapdragon X, est certifié norme militaire américaine MIL-STD 810H, mais la puce ARM nécessite une vérification de compatibilité logicielle.

Les offres s'étendent également aux configurations gaming et bureautique spécifiques. Un 15,6 pouces Full HD mat associe un AMD Ryzen 5, 8 Go de LPDDR5 et 512 Go de SSD avec un clavier AZERTY. Un autre 15,6 pouces reprend une base Ryzen 5 de série 40 avec 16 Go de mémoire et une puce graphique Radeon 610M, affichant la remise la plus faible de notre sélection à -12%. Le PC gamer en RTX 5070 complète cette offre, marquant l'apogée de la gamme proposée jusqu'à 449 euros pour les modèles étudiants.

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Recommandations d'achat et contraintes techniques

Pour les utilisateurs nécessitant une puissance de calcul supérieure, le Dell XPS 13 Core 5 320 avec 8 Go de mémoire et 512 Go de SSD est destine à la bureautique et au web. Une autre option, le 14 pouces antireflet de 350 nits avec un Intel Core 5 série 3, intègre les fonctions Galaxy AI et un lecteur d'empreinte digitale. Cependant, 8 Go de mémoire est jugé insuffisant pour un usage intensif, orientant plutôt vers la version 16 Go disponible à 899 euros.

Il est impératif de vérifier les spécifications techniques précises avant l'acquisition, notamment la disponibilité des chargeurs et la disposition des claviers. Les remises les plus substantielles en euros, atteignant 470 euros, concernent le Dell 15 Core i7 et le Dell 15 Core i5 16 Go, offrant ainsi une opportunité économique majeure pour les professionnels et les étudiants à la veille de l'événement commercial le plus important de l'année.